يد الزمالك "سيدات" يفوز على الطيران بنتيجة 29 - 23 في الدوري

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أحمد جودة - القاهرة -

نجح لاعبي الفريق الأول لكرة اليد "سيدات" بنادي الزمالك، في تحقيق الفوز على نظيره فريق الطيران بنتيجة 29 - 23، في إطار المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة، على الصالة المغطاة بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات الدور الثاني لبطولة الدوري الممتاز.

يد الزمالك "سيدات" يفوز على الطيران بنتيجة 29 - 23



قدم فريق القلعة البيضاء أداءًا جيدًا في الشوط الأول الذي انتهى بتقدم الأبيض بنتيجة 12 - 9، قبل أن يواصل الفريق تفوقه في الشوط الثاني، ويحسم اللقاء بنتيجة 29 - 23.



ومن المقرر أن يواجه "يد الزمالك" نظيره الشمس، في الثالثة عصر غدًا السبت، على الصالة المغطاة بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدور الثاني للبطولة.



ويقود الفريق يد الزمالك "سيدات" كل من: أمجد عويس مديرًا فنيًا، ورضا حسين مدربًا عامًا، ومحمد السباعي مخططًا للأحمال، ومحمد فراج مدربًا لحراس المرمى، وأمال شعبان إداريًا.