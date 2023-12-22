ملخص وأهداف مباراة مانشستر سيتي ضد فلومينينسي في كأس العالم للأندية

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أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، في التتويج ببطولة كأس العالم للأندية في موسمه الحالي 2023-2024، لأول مرة في تاريخه، عقب تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره فلومينيزي البرازيلي، بأربعة أهداف نظيفة.

أهداف مباراة مانشستر سيتي ضد فلومينينسي في كأس العالم للأندية

وتمكن نجم فريق مانشستر سيتي، ألفاريز من تسجيل الهدف الأول لصالح السيتينز، في الدقيقة الأولى من عمر الشوط الأول، من تسديدة رائعة.

وأضاف اللاعب نينو نجم فريق فلومينينسي البرازيلي، هدف ذاتي لصالح فريق مانشستر سيتي، في الدقيقة 27 من عمر الشوط الأول.

ومع الدقيقة 72 من عمر الشوط الثاني، سجل اللاعب فيل فودين نجم فريق مانشستر سيتي، الهدف الثالث لفريقه، بعد تمريرة عرضية رائعة من اللاعب ألفاريز.

وأضاف اللاعب ألفاريز، الهدف الرابع لفريق مانشستر سيتي، في الدقيقة 88 من عمر الشوط الثاني، بعد تمريرة من نونيز