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أحمد جودة - القاهرة - دياموند يصطدم بالصيد والإعلاميين يواجه كسكادا ضمن جولة قوية في القسم الثالث

تنطلق في الثانية والنصف من عصر السبت منافسات الجولة الثاني عشر للمجموعة الخامسة مجموعة الجيزة بدورى القسم الثاني، بإقامة 7 مباريات هامة وقوية.

1- دياموند مع الصيد

على ملعب كلية الزراعة بجامعة القاهرة يصطدم فريق دياموند متصدر المجموعة بقيادة عمرو الدالى برصيد 25 نقطة بفريق الصيد صاحب المركز الرابع بقيادة طارق حسن برصيد 22 نقطة.



وشهدت الجولة الماضية فوز دياموند على حلوان العام برباعية مقابل هدف، بينما حقق الصيد الفوز على المعادي بهدف دون رد.



2- الإعلاميين مع كاسكادا



على ملعب نادي الإعلاميين يواجه فريق الإعلاميين وصيف المجموعة بقيادة ياسر رأشد برصيد 24 نقطة فريق كاسكادا صاحب المركز التاسع بقيادة سيد رياض برصيد 13 نقطة.



وشهدت الجولة الماضية فوز الإعلاميين على فريق منشية ناصر بهدفين مقابل هدف بينما تعادل كاسكادا مع بشتيل بهدف لمثله.

3- أورانج مع حلوان العام

يشهد ملعب نادي اسكو لقاء صعب بين فريق أورانج الثالث بقيادة حاتم عبد الخالق برصيد 24 نقطة مع فريق حلوان العام السابع بقيادة محمد صفوت كشرى برصيد 15 نقطة،

وشهدت الجولة الماضية فوز أورانج على اسمنت حلوان بسداسية نظيفة، بينما تلقي حلوان الهزيمة من دياموند برباعية مقابل هدف.



4- اطفيح مع بشتيل



يستضيف نادي اطفيح لقاء فريق اطفيح صاحب المركز العاشر بقيادة عبد الفضيل الوكيل برصيد 11 نقطة مع فريق بشتيل صاحب المركز الخامس بقيادة جمال حواش برصيد 21 نقطة.



وشهدت الجولة الماضية تعادل بشتيل مع كاسكادا بهدف لمثله بينما تلقي اطفيح الهزيمة من فريق الاهرام بهدف دون رد.



5-المعادى مع منشية ناصر



على ملعب نادي المعادي يلعب فريق المعادي صاحب المركز السادس بقيادة احمد الجداوى برصيد 15 نقطة مع فريق منشية ناصر صاحب المركز الثامن بقيادة مصطفى فتحي المصري برصيد 13 نقطة.



وشهدت الجولة الماضية هزيمة المعادي من الصيد بهدف وخسر منشية ناصر من فريق الإعلاميين بهدفين مقابل هدف.



6- حدائق الاهرام مع ابو النمرس



على ملعب الحدائق يخوض فريق حدائق الاهرام صاحب المركز الثاني عشر بقيادة محمود نصر برصيد 10 نقاط لقاء صعب مع فريق ابو النمرس صاحب المركز الحادي عشر بقيادة عماد قاسم برصيد 11 نقطة.

7- صول مع أسمنت حلوان



يواجه فريق صول صاحب المركز الثالث عشر بقيادة أحمد الضظوى برصيد 7 نقاط نظيره فريق اسمنت حلوان متذيل المجموعة بقيادة محمد حمدي دون نقاط.

