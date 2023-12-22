نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حصاد المونديال.. ماذا قدم بيرسي تاو مع الأهلي في كأس العالم للأندية 2023؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تألق الجنوب أفريقي بيرسي تاو نجم النادي الأهلي خلال مشاركته مع الفريق الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية 2023 في السعودية وساهم في حصول فريقه على الميدالية البرونزية للبطولة.

وسجل بيرسي تاو هدفًا في انتصار الأهلي على أوراوا الياباني 4 – 2 في المباراة التي جرت بينهما اليوم الجمعة، ليساهم في تتويج المارد الأحمر بالميدالية البرونزية للمونديال للمرة الرابعة في تاريخه في انجاز جديد للفريق الأهلاوي.

أرقام بيرسي تاو في كأس العالم للأندية 2023

شارك بيرسي تاو مع النادي الأهلي في 3 مباريات ببطولة كأس العالم للأندية 2023 بإجمالي دقائق لعب فعلية 250 دقيقة، حقق فريقه الفوز في مباراتين وخسر مباراة وحيدة.

سجل بيرسي تاو هدفًا وحيدًا في بطولة كأس العالم للأندية في مرمى أوراوا الياباني ليرفع رصيد أهدافه في المونديال إلى 3 أهداف بعدما سجل هدفين في النسخة الماضية.

وعادل بيرسي تاو رقم الأنجولي فلافيو نجم الأهلي السابق صاحب الـ3 أهداف بكأس العالم للأندية بينما يفصله هدفًا عن رقم حسين الشحات ومحمد أبوتريكة وسجل كل منهما 4 أهداف.