نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البلاستيك يصطدم بإسكو وبنها يواجه الماظة بدورى القسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - البلاستيك يصطدم بإسكو وبنها يواجه الماظة بدورى القسم الثالث

تقام مباريات الجولة الثانية عشر للمجموعة السادسة مجموعة القاهرة والقليوبية بدورى القسم الثالث في الثانية والنصف من عصر السبت .



1- البلاستيك مع اسكو



على ملعب نادي البلاستيك ودربي شبرا بين فريق البلاستيك متصدر المجموعة بقيادة احمد عبد الغني برصيد 27 نقطة مع فريق اسكو صاحب المركز الثامن بقيادة اشرف ابو رجيلة برصيد 14 نقطة.



وشهدت الجولة الماضية فوز اسكو على الماظة بهدف، تعادل البلاستيك مع فريق مركز شباب قليوب بهدف لمثله.



2- بنها مع الماظة



على ملعب نادي بنها يلتقي فريق بنها وصيف المجموعة بقيادة محسن عبد المحسن برصيد 24 نقطة مع فريق الماظة صاحب المركز الثالث عشر بقيادة محمد فتحي برصيد 8 نقاط



وشهدت الجولة الماضية فوز فريق بنها على فريق المرج بهدفين نظيفين، بينما تلقي فريق الماظة الهزيمة من فريق أسكو بهدف دون رد.



3- شباب ابو السعود مع شباب طوخ

يحل فريق شباب طوخ الثالث برصيد 20 نقطة بقيادة محمد خطاب ضيفًا ثقيلًا على فريق مركز شباب ابو السعود متذيل المجموعة بقياده تامر على الباشا برصيد 3 نقاط.



وشهدت الجولة الماضية فوز طوخ على الطيران بثلاثية مقابل هدف، بينما تلقي فريق ابو السعود الهزيمة من فريق بهتيم بثلاثية مقابل هدف.



4- المرج مع شباب بطا



على ملعب نادي المرج يواجه فريق المرج صاحب المركز السابع بقيادة فنية جديدة بقيادة محمد شعرواى برصيد 14 نقطة مع فريق شباب بطا صاحب المركز الحادي عشر بقيادة محمد مصليحى برصيد 10 نقاط.



وشهدت الجولة الماضية فوز بطا على المطرية بهدف وخسر المرج من بنها بهدفين دون مقابل.



5- المطرية مع بهتيم



يشهد ملعب نادي المطرية لقاء صعب بين فريق المطرية صاحب المركز العاشر بقيادة عبد الحميد على ميدو برصيد 13 نقطة مع فريق بهتيم صاحب المركز السادس بقيادة ياسر عمر برصيد 15 نقطة.





6-القناطر الخيرية مع شباب قليوب



يستضيف ملعب نادي القناطر الخيريه لقاء صعب بين فريق القناطر الخيريه صاحب المركز التاسع بقيادة اسماعيل ضمضم برصيد 14 نقطة مع فريق شباب قليوب صاحب المركز الرابع بقيادة احمد عبد النبي برصيد 18 نقطة.



وشهدت الجولة الماضية تعادل القناطر مع فريق هليوبوليس وتعادل شباب قليوب مع فريق البلاستيك.



7- الطيران مع هليوبوليس

يلتقي فريق الطيران صاحب المركز الخامس بقيادة عمرو ابو الحسن برصيد 17 نقطة مع فريق هليوبوليس صاحب المركز الثاني عشر بقيادة وليد جابر برصيد 9 نقاط.





ترتيب المجموعة

1- البلاستيك 27 نقطة

2- بنها 24 نقطة

3- طوخ 20 نقطة

4- شباب قليوب 18 نقطة

5- الطيران 17 نقطة

6- بهتيم 15 نقطة

7- المرج 14 نقطة

8- اسكو 14 نقطة

9- المطرية 13 نقطة

10- القناطر 13 نقطة

11- شباب بطا 10 نقاط

12- هليوبوليس 9 نقاط

13- الماظه 8 نقاط

14- ابو السعود 3 نقاط