نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حصاد المونديال.. أرقام علي معلول في كأس العالم للأندية 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدم الدولي التونسي علي معلول الظهير الأيسر لفريق الأهلي أداءًا استثنائيًا في بطولة كأس العالم للأندية 2023 وساهم في تتويج فريقه بالميدالية البرونزية للمرة الرابعة في تاريخه.

وقاد معلول فريق الأهلي للفوز على أوراوا الياباني بنتيجة 4 – 2 في المباراة التي جرت بينهما اليوم الجمعة، ليتوج المارد الأحمر بالميدالية البرونزية في انجاز جديد للفريق الأهلاوي.

أرقام علي معلول في كأس العالم للأندية 2023

شارك علي معلول في 3 مباريات مع النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، فاز الفريق في مباراتين على حساب الاتحاد السعودي 3 – 1، وأوراوا الياباني 4 – 2، فيما خسر أمام فلومينينسي بنتيجة 2-0.

سجل علي معلول هدفين في مباريات الأهلي ببطولة كأس العالم للأندية هذا الموسم ورفع رصيد أهدافه في البطولة العالمية إلى 3 أهداف بعدما سجل هدفًا في النسخة الماضية.

ونجح علي معلول في معادلة رقم الثنائي الأنجولي فلافيو والجنوب أفريقي بيرسي تاو وسجل كل منهما 3 أهداف في قائمة هدافي الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية.