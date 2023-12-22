نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ليفربول المتوقع أمام آرسنال في قمة الدوري الإنجليزي الممتاز.. محمد صلاح يقود الهجوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، على تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة القمة أمام آرسنال، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي 2023-2024.

موعد مباراة ليفربول ضد آرسنال

يلتقى الريدز مع الجانرز، مساء، غدًا، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ18، من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام آرسنال

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: كوستاس تسيميكاس، فيرجل فان دايك، إبراهيما كوناتي، ترينت ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: رايان جرافينبرخ، واتارا واتارا إيندو، دومينيك سوبوسولاي.

خط الهجوم: لويس دياز، داروين نونيز، محمد صلاح.

ويحتل آرسنال صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة، فيما يتواجد ليفربول في المركز الثاني برصيد 38 نقطة.