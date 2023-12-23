نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري يكرم مسئولي فرق براعم بورسعيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حرص مجلس إدارة النادي المصري على هامش مهرجان براعم منطقة بورسعيد الذي استضافه النادي المصري على ملعب الهدف اليوم الجمعة،ممثلًا في الدكتور أحمد الطحان عضو مجلس الإدارة والمشرف على قطاع الناشئين على تكريم مسئولي فرق البراعم لأندية منطقة بورسعيد المشاركة في المهرجان وكذلك مسئولي منطقة بورسعيد لكرة القدم بالإضافة للحكام المشاركين في تحكيم المهرجان

حضر هذا المهرجان عباس نور الدين المدير الفني لقطاع الناشئين بالنادي المصري مجدي الشناوي نائب مدير القطاع لشئون البراعم محمد المنصوري المدير الإداري للقطاع جمال نوفل المدير التنفيذي لمنطقة بورسعيد لكرة القدم، حيث تم إهداء الجميع الدروع التذكارية التي تحمل شعار النادي المصري.

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري أولي تدريباته الجماعية اليوم الجمعة بمعسكره المغلق ببورسعيد استعدادا لمواجهة فريق الإسماعيلي بالجولة الحادية عشر بالدوري.

موعد مباراة المصري والإسماعيلي بالدوري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري لمواجهة الزمالك في تمام الساعة السابعة يوم الأثنين الموافق 1يناير المقبل على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب

يسعي علي ماهر المدير الفني للنادي المصري لتحقيق الفوز على أبناء الدارويش وحصد الثلاث نقاط من أجل مواصلة الانتصارات بعد فوزه على الزمالك بالجولة التاسعة من دوري نايل.

يدخل المصري البورسعيدي هذا اللقاء بروح معنوية مرتفعة بعد انتصاراه على الزمالك بهدف دون رد من منافسات الدوري.

التشكيل المتوقع للمصري في مواجهة الإسماعيلي

ومن المتوقع أن يبدأ المصري بتشكيل مكون من: محمود جاد لحراسة المرمى، كريم العراقي، باهر المحمدي، أحمد أيمن منصور، عمرو سعداوي لخط الدفاع، محمود حمادة ، ايزي ايميكا كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، ميدو جابر ، الياس الجلاصي، غيلاس جناوي كثلاثي ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد فخر الدين بن يوسف.



القنوات الناقلة لمباراة المصري والإسماعيلي بالدوري

ومن المقرر أن تنقل مباراة المصري والإسماعيلي علي قناة أون تايم حيث تعتبر مجموعة قنوات أون تايم هي الناقل الرسمي والحصري لمباريات الدوري الممتاز.



ترتيب المصري والإسماعيلي بالدوري

يحتل النادي المصري المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري برصيد 15 نقطة، وخاض المصري 8 مباريات، فاز في 5 مواجهات وخسر 3 لقاءات أخرى، وأحرز لاعبو المصري 10أهداف واستقبلت شباكهم 13.



يحتل الإسماعيلي المركز الرابع عشر فى جدول مسابقة الدوري برصيد 7 نقاط، بعدما خاض 8 مباريات، فاز في 2 مباراتين وتعادل في مباراة وخسر 5مباريات، وسجل لاعبو الإسماعيلي 9 هدفًا واستقبلت شباكهم 12 أهداف أخرى.

تردد قناة أون تايم سبورت 1 نايل سات

القمر الصناعى: نايل سبورت

التردد: 10853

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

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تردد قناة أون تايم سبورت 2 نايل سات

القمر الصناعي:نايل سات

التردد: 11861

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تردد قناة أون تايم سبورت بجودة HD

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12303.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

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