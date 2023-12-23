نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حصاد المونديال.. ماذا قدم الأهلي في كأس العالم للأندية 2023؟ (أرقام) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح النادي الأهلي في التتويج بالميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية للمرة الرابعة في تاريخه على حساب أوراوا الياباني في نسخة البطولة هذا العام المقامة حاليًا في السعودية.

وفاز النادي الأهلي على نظيره أوراوا الياباني بنتيجة 4 – 2 في المباراة التي جرت بين الفريقين على ملعب الملك عبد الله الفيصل الرياضي، ليتوج المارد الأحمر بالميدالية البرونزية للمرة الرابعة في تاريخه.

سجل أهداف الأهلي في مرمى أوراوا الياباني، ياسر إبراهيم، وبيرسي تاو، حارس مرمى أوراوا بالخطأ في مرماه، وعلي معلول ليفوز المارد الأحمر برباعية ويحصد برونزية كأس العالم للأندية.

وعزز النادي الأهلي رقمه القياسي كأكثر الأندية تتويجًا بكأس العالم للأندية عبر تاريخ البطولة بـ4 ميداليات.

أرقام الأهلي في كأس العالم للأندية 2023

خاض النادي الأهلي 3 مباريات في بطولة كأس العالم للأندية 2023، حقق انتصارًا على نظيره الاتحاد السعودي بنتيجة 3 – 1 في الدور ربع النهائي للبطولة العالمية، ثم خسر أمام فلومينينسي البرازيلي 2-0 في نصف النهائي.

أما في مباراته الثالثة ببطولة كأس العالم للأندية 2023 اكتسح النادي الأهلي نظيره أوراوا الياباني بنتيجة 4 – 2 ليحصد برونزية كأس العالم للأندية.

وسجل النادي الأهلي 7 أهداف في مبارياته ببطولة كأس العالم للأندية هذا العام، فيما استقبلت شباكه 5 أهداف، ولم يحقق الفريق الأحمر أي كلين شيت في البطولة العالمية.

جاءت أهداف الأهلي الـ7 في كأس العالم للأندية عن طريق كلًا من: علي معلول "هدفين"، بينما سجل هدفًا، بيرسي تاو، ياسر إبراهيم، إمام عاشور، حسين الشحات، بالإضافة لـ هدف عكسي