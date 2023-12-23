نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حصاد الأهلي في المونديال.. 3 أرقام قياسية لا تفوتك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توج الأهلي بالميدالية البرونزية الرابعة في تاريخه، خلال مشاركته في بطولة مونديال الأندية والذي أقيم في المملكة العربية السعودية، وتحديدا في مدينة جدة.

واستطاع الأهلي حصد العديد من الأرقام القياسية، عقب التتويج بهذه الميدالية بعد فوز عريض على حساب أوراوا ريد دياموندز الياباني، برباعية مقابل هدفين.

أرقام مميزة لـ الأهلي بالمونديال

الأهلي هو ثاني أكثر الأندية المشاركة في بطولة مونديال الاندية برصيد 9 نقاط،والذي أتى خلف أوكلاند سيتي، كما يعد ثان الاندية خوضا للمباريات في البطولة برصيد25 مبارة.

وامتلك الأهلي ثان اقوى هجوم خلف ريال مدريد بتسجيل 31 هدفا خلف ريال مدريد صاحب 40 هدف، كما حقق 10 انتصارات ليتعدى رقم برشلونة وينفرد بالوصافة كثاني الاندية الاكثر تحقيقا للانتصار.

وتفوق المارد الاحمر خلال النسخة الحالية على ثنائي اسيوي وهم اتحاد جدة وأوراوا ريد دياموندز.

كما توج بالميدالية البرونزية للمرة الثانية على حساب فريق اسيوي، عقب الفوز على الهلال.

أرقام قياسية اخرى

وعلى مستوى الارقام الفردية استطاع مارسيل كولر تحقيق فوزه الرابع في البطولة، متجاوزا الجنوب افريقي بيتسو موسيماني الذي انتصر ثلاث منافسات.

وعادل حسين الشحات رقما قياسيا لمحمد ابو تريكة ليصل برصيد 4 اهداف في البطولة.

وعادل ياسر ابراهيم رقم زميليه عبدالقادر وحسين الشحات، حيث سجل كلا منهما 3 أهداف بقميص المارد الأحمر في المسابقة العالمية.