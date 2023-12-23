نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار المونديال 2023.. تتويج مانشستر سيتي والأهلي يحسم مصير كولر بعد البرونزية وعقوبات بالحملة على المارد الأحمر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض موقع دوت الخليج الرياضي، ملخص أخبار مونديال كأس العالم للأندية 2023 والذي انتهى بتتويج مانشستر سيتي الإنجليزي.

وتوج فريق مانشستر سيتي بلقب كأس العالم للأندية 2023 والذي استضافته السعودية، على حساب نظيره فلومينينسي البرازيلي، بعد فوزه في المباراة النهائية بنتيجة رباعية دون رد، فيما فاز الأهلي برونزية مونديال الأندية بعد فوزه على حساب نظيره أوراوا ريد الياباني برباعية مقابل هدفين.

الأهلي يحسم موقف كولر بعد برونزية المونديال

أكد خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي استمرار مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين قادمين.

قال مرتجي في تصريحاته عبر برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي: الأهلي تعرض للظلم التحكيمي في مباراة فلومينينسي، وكهربا كان يستحق ركلة جزاء كانت ستغير الأمور ومن وجهة نظري فريق أورورا أقوى كثيرا من فلومينينسي."

أضاف: "لجنة التخطيط بالنادي الأهلي لا تدخل في عمل كولر، ولا تدخل في الأمور الفنية، مارسيل كولر ضحى بأرقام كثيرة من أجل النادي الأهلي وجماهيره"

وأشار: "عقد كولر ممتد مع الأهلي لمدة موسمين قادمين."

عقوبات بالجملة ضد الأهلي وإيقاف موديست

قام الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بإخطار النادي الأهلي، بإيقاف الفرنسي أنتوني موديست مهاجم القلعة الحمراء مباراتين وذلك عقب تحصله على بطاقة حمراء وطرده في الدقائق الأخيرة أمام إتحاد جدة السعودي في المواجهة التي جمعت بينهما لحساب مباريات الدور ربع النهائي من البطولة.

فيما تلقت إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب المشرف العام على ملف الكرة، خطابا رسميا من الاتحاد الدولي لكرة القدم، يفيد بتغريم المارد الأحمر بسبب الحضور الجماهيري خلال الأيام الماضية في التدريبات، خلال المعسكر المقام حاليا بالسعودية، لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

وقرر فيفا معاقبة الأهلي بغرامة مالية قدرها 10 آلاف فرانك سويسري، بالإضافة إلى توقيع أكثر من غرامة على المارد الأحمر بعد حصول لاعبي الفريق على بطاقات صفراء وحمراء طبقا للوائح البطولة.

الشحات ينضم لبعثة الأهلي بإذن النيابة

نجح محامي اللاعب حسين الشحات في استصدار إذن من النيابة العامة للسماح بسفر اللاعب مع بعثة القلعة الحمراء إلى جدة بالسعودية للمشاركة في مباريات بطولة كأس العالم للأندية، خاصة وأنه ما يزال متهما على ذمة التحقبقات في قضية التعدي بالضرب والسب على اللاعب المغربي محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز.

وذلك قبل إنهاء النادي الأهلي لإجراءات سفر البعثة للسعودية، حتى لا يفاجأ الجهاز الإداري بعدم قدرة الشحات على مغادرة البلاد خاصة وأنه ما يزال على ذمة قضية متهما فيها، ولم يتم حسمها، وتحرك اللاعب مع محاميه للحصول على إذن النيابة بسفره ضمن بعثة الأهلي الرسمية مع العودة بمجرد انتهاء مشاركة الفريق في المونديال.

تعليق مثير من وليد الفراج بعد فوز الأهلي على إتحاد جدة

كتب وليد الفراج عبر منصة اكس "يحق لجماهير النادي الأهلي المصري، أن تفخر بهذا الفريق الذي يتعامل مع الاحداث والتحديات بقدر أهميتها وقيمتها".

وتابع: "ألف مبروك للملايين من انصار نسر الكرة المصرية نادي القرن الافريقي، بتأهل مستحق لنصف النهائي".

وبات وليد الفراج قبل مواجهة الاهلي، في مرمى نيران الجماهير المصرية بعد سخريته من الاهلي بسبب ندرة انتصاراته على الاتحاد.

نجم مانشستر سيتي أفضل لاعب في كأس العالم للأندية

حصل نجم فريق مانشستر سيتي رودري، على جائزة أفضل لاعب في بطولة كأس العالم للأندية هذا الموسم، بعدما تألق بشكل كبير مع السيتينز منذ بداية البطولة، وساهم في العديد من الأهداف. توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، لأول مرة في تاريخه، ببطولة كأس العالم للأندية في موسمه الحالي 2023-2024، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على نظيره فريق فلومينينسي البرازيلي.

حيث سجل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، في مرمى نظيره فريق فلومينينسي البرازيلي، بأربعة أهداف دون رد، ليحقق أكبر نتيجة في بطولة كأس العالم للأندية.