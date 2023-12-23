نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حصاد المونديال.. ماذا قدم أنتوني موديست مع الأهلي في كأس العالم للأندية 2023؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توج الأهلي بالميدالية البرونزية الرابعة في تاريخه، خلال مشاركته في بطولة مونديال الأندية والذي أقيم في المملكة العربية السعودية، وتحديدا في مدينة جدة.

واستطاع الأهلي حصد العديد من الأرقام القياسية، عقب التتويج بهذه الميدالية بعد فوز عريض على حساب أوراوا ريد دياموندز الياباني، برباعية مقابل هدفين.



وشارك الفرنسي أنتوني موديست للمرة الأولى في هذه البطولة منذ انضمامه للقلعة الحمراء مطلع الموسم الحالي.

مشوار قصير في كأس العالم للأندية

الفرنسي أنتوني موديست، كان صاحب مشوار قصير بلغت مدته ثلاث دقائق فقط، عندما حل بديلا في مباراة اتحاد جدة السعودي في افتتاحية البطولة.



لكن حظ الفرنسي السيئ دفعه إلى تلقي الطرد المباشر، بعد تدخل دون كرة على مدافع العميد السعودي أحمد حجازي.

الطرد جعل الاهلي يتحمل غرامة مالية قدرها 30 الف فرانك سويسري، إضافة إلى ايقاف مباراتين ليتعرض للإقصاء المبكر.

وعلى الرغم من ذلك توج بالميدالية البرونزية ليكون واحد من اقصر المشاركات في التاريخ

مشوار الأهلي في مونديال الاندية

افتتحت القلعة الحمراء مشوارها في البطولة بالفوز على اتحاد جدة بثلاثية مقابل هدف، بينما خسر من فلومينيسي بهدفين نظيفين في دور نصف النهائي، واخيرا الفوز برباعية مقابل هدفين على فريق أوراوا.