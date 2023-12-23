8 نجوم حصلوا على "رجل المباراة" في تاريخ مشاركات الأهلي بكأس العالم للأندية

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أحمد جودة - القاهرة - سجّل النادي الأهلي رقما مميزًا في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس العالم للأندية، بعد أن حصل إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم، على رجل مباراة المارد الأحمر وأوراوا الياباني أمس في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بالمسابقة.



وأصبح إمام عاشور هو ثامن لاعب يحصل على رجل المباراة من الأهلي في تاريخ مشاركات الفريق الأحمر بالمونديال.



وجاءت قائمة أسماء اللاعبين الذي حصلوا على رجل المباراة في تاريخ مشاركات الأهلي بكأس العالم للأندية، على النحو التالي:



1- إمام عاشور أمام اوراوا ريد دياموندز الياباني

2- مروان عطية أمام اتحاد جده السعودي

3- محمد مجدي افشه أمام سياتل ساوندرز

4- محمد شريف أمام اوكلاند سيتي النيوزلندي

5-أيمن أشرف أمام الدحيل القطري

6- ياسر إبراهيم أمام الهلال السعودي

7- محمد الشناوي أمام بالميراس البرازيلي

8- رامي ربيعه أمام مونتيري المكسيك.



وكان الأهلي قد حقق الفوز على فلومنينسي البرازيلي برباعية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين، في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس العالم للأندية.



ويستعد الأهلي لمواجهة سيراميكا كيلو باترا مساء الاثنين المقبل، على الأراضي الإماراتية، ضمن منافسات بطولة كأس السوبر المصري للأبطال.

