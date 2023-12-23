نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل اتحاد جدة أمام الرائد في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقر جالاردو مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد على تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق الرائد اليوم السبت الموافق 23 ديسمبر الحالي بستاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في لقاء هام بينهم ضمن منافسات الجولة 18 من دوري روشن السعودي بقيادة جالاردو.

موعد مباراة اتحاد جدة أمام الرائد

وتنطلق صافرة بداية مباراة اتحاد جدة والرائد مساء السبت في تمام الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة والساعة 9:00 بتوقيت السعودية والدوحة.

ترتيب اتحاد جدة والرائد

ويحتل العميد المركز السادس بجدول ترتيب دوري روشن برصيد 28 نقطة بعد تحقيق 8 فوز و4 تعادلات وخسر 4 بينما يأتي نظيره الرائد في المركز السابع عشر برصيد 13 نقطة حيث فاز خلال 3 مباريات وتعادل بأربعة وهزم بعشرة.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والرائد

تردد قناة ssc sports 1

القمر: بدر

التردد: 12380

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4.

تشكيل الاتحاد أمام الرائد

حراسة المرمى: المعيوف

خط الدفاع: زكريا، مهند، حجازي، حسن.

خط الوسط: رومارينيو، فابينيو، كانتي.

خط الهجوم: فيصل، بنزيما، كورونادو.