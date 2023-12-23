نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة وست هام يونايتد أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يصطدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، بمواجهة قوية أمام نظيره فريق وست هام يونايتد، مساء اليوم السبت الموافق 23 من شهر ديسمبر الجاري، وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.



موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد وست هام يونايتد



ومن المنتظر أن تقام مباراة مانشستر يونايتد مع نظيره فريق وست هام يونايتد اليوم السبت في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.



ويحتل فريق مانشستر يونايتد المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 28 نقطة، بينما يتواجد فريق وست هام يونايتد في المركز الثامن بجدول الترتيب برصيد 27 نقطة.



القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد وست هام في الدوري الإنجليزي



والجدير بالذكر أن شبكة قنوات bein sports القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسيتم بث مباراة مانشستر يونايتد ضد وست هام عبر قناة bein sports premium 1.

