نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. آس: ريال مدريد يبحث عن مدافع.. تليجراف: مانشستر سيتي بطل العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم السبت الموافق 23-12-2023.

الصحف الأوروبية صباح اليوم



آس

يبحث ريال مدريد بالفعل عن مدافع شاب، رينان، البرازيلي من نادي زينيت الروسي، خيار مُناسب رافاييل فاران، الذي ينتهي عقده مع يونايتد في يوني، يود العودة.

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