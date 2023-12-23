نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 9 أرقام قياسية من تتويج مانشستر سيتي بكأس العالم للأندية (تقرير) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، العديد من الأرقام القياسية، بعد التتويج بلقب بطولة كأس العالم للأندية 2023، والتي أقيمت على الأراضي السعودية.

وفاز مانشستر سيتي، بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا، ببطولة كأس العالم للأندية 2023، للمرة الأولى في تاريخه، عقب تحقيق الفوز على نظيره فلومينينسي البرازيلي بأربعة أهداف نظيفة، في المباراة النهائية.

وفي التقرير التالي نرصد الأرقام القياسية التي تحققت بعد فوز مانشستر سيتي بكأس العالم للأندية، كالتالي:

أصبح مانشستر سيتي أول فريق إنجليزي يحقق خمسة ألقاب كبرى في عام واحد، حيث توج بالدوري الممتاز ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية.

أصبح بيب جوارديولا، المدير الفني للسيتي، المدرب الوحيد، الذي حقق بطولة كأس العالم للأندية مع ثلاثة أندية مختلفة، وهي برشلونة الإسباني، وبايرن ميونخ الألماني ومانشستر سيتي الإنجليزي.

بات جوارديولا أول مدير فني يحقق لقب كأس العالم للأندية 4 مرات، ليصبح الأكثر تتويجا بالمونديال في التاريخ، متفوقا على الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، الذي حصد اللقب 3 مرات فقط.

بالفوز 4-0 على فلومينينسي البرازيلي، عادل جوارديولا أكبر نتيجة في تاريخ نهائيات بطولة كأس العالم للأندية، والتي كان حققها من قبل عندما كان مدربا لبرشلونة، في 2011، عندما فاز على سانتوس البرازيلي في نهائي المونديال، بنتيجة 4-0.

وصل جوارديولا إلى لقبه رقم 37 في مسيرته التدريبية خلال 15 عاما، ولا يتفوق عليه سوى أليكس فيرجسون مدرب مانشستر يونايتد السابق الذي حصد 49 لقبا في 39 عاما.

حقق نجم السيتي، ماتيو كوفاسيتش، لقب مونديال الأندية مع ثلاثة أندية مختلفة، وهي: ريال مدريد الإسباني، تشيلسي الإنجليزي، وأخيرا مانشستر سيتي الإنجليزي.

سجل المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز، نجم السيتي، أسرع هدف في تاريخ كأس العالم للأندية بعد 40 ثانية فقط من زمن المباراة النهائية، في شباك فلومينينسي البرازيلي.

نجح ألفاريز، نجم السيتي، صاحب الـ23 عاما، في الفوز بكل الألقاب الكبرى المتاحة أمامه (14 لقبا بشكل عام)، حيث فاز بكأس العالم وكأس كوبا أمريكا مع الأرجنتين، بجانب الخماسية مع السيتي، كما حقق الدوري وكأس الأرجنتين مع ريفر بليت.

لم يخسر نجم خط وسط السيتي، رودري، في آخر 47 مباراة شارك فيها مع الفريق السماوي في جميع المسابقات، محققا 5 بطولات خلال تلك الفترة.