نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل مانشستر يونايتد أمام وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقر الهولندي إريك تين هاج المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة اليوم السبت، أمام نظيره فريق وست هام يونايتد، ضمن فعاليات الجولة الثامنة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد وست هام يونايتد

ومن المنتظر أن تقام مباراة مانشستر يونايتد مع نظيره فريق وست هام يونايتد اليوم السبت في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ويحتل فريق مانشستر يونايتد المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 28 نقطة، بينما يتواجد فريق وست هام يونايتد في المركز الثامن بجدول الترتيب برصيد 27 نقطة.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع لمواجهة وست هام فى البريميرليج

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

الدفاع: آرون وان بيساكا، رافائيل فاران، لوك شاو، دييجو دالوت.

الوسط: سفيان أمرابط، سكوت ماكتومناي، برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: ماركوس راشفورد، راسموس هويلوند، إليخاندرو جارناتشو.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد وست هام في الدوري الإنجليزي

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات bein sports القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسيتم بث مباراة مانشستر يونايتد ضد وست هام عبر قناة bein sports premium 1.