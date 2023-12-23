نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سواريز يكشف سر انضمامه إلى إنتر ميامي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المهاجم المخضرم لويس سواريز، الذي أعلن عن تعاقده مع إنتر ميامي، بأن مرافقة صديقه وزميله السابق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مرة أخرى، كان أحد الأسباب التي دفعته إلى الانضمام للدوري الأمريكي.

سيجتمع سواريز مجددًا في إنتر ميامي مع ثلاثة من زملائه السابقين في فريق برشلونة، هم ميسي، سيرجيو بوسكيتس، وجوردي ألبا.

قال اللاعب في مقابلة نشرها فريقه: "أحد القرارات التي تتخذها للذهاب إلى إنتر ميامي، هو أنك تحظى بأصدقاء ولاعبين رائعين هناك، إنهم ليسوا مجرد أصدقاء، بل هم لاعبون يُظهرون أداء جيدًا في كل مباراة ومعروفون على مستوى العالم".

وتابع: "هناك أفضل لاعب في العالم، وهذا يولد تطلعات جميلة للغاية بالنسبة لك، بعد أن تقاسمنا معهم أعوام عديدة، وحققنا العديد من الأشياء معًا، هذا يجعلنا نعرف بعضنا البعض، أعتقد أنه لنفس السبب، بالطريقة التي أتوا بها، جئت أنا رغبةً في المساعدة وأمتلك هذه الحماسة والتطلع لأن يتمكن مشجعو إنتر من الفوز بلقب آخر".

وأوضح: "أشعر أنني بحالة جيدة للغاية، الحقيقة هي أنني سعيد وأتطلع كثيرًا إلى هذا التحدي".

واختتم: "جئت للمساعدة في تحقيق تلك الأحلام عبر مواصلة الفوز بالمزيد من الألقاب، وأن يتمكن إنتر من المنافسة جيدًا في الدوري الأمريكي للمحترفين، وهذا حلم الجميع".