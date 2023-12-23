نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبدالناصر زيدان: “كولر بيجري ومش مصدق نفسه بعد 5 بطولات وبرونزية عالمية” في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعرب الإعلامي عبدالناصر زيدان، عن سعادته الكبيرة بفوز الأهلي على أوراوا وحصده الميدالية البرونزية الرابعة في تاريخ القلعة الحمراء بمونديال الأندية.

وقال زيدان خلال تصريحاته ببرنامجه "ملعب الشمس" والمذاع على "قناة الشمس"، إن كولر قبل دخوله القلعة الحمراء كان يمتلك 4 بطولات فقط طوال تاريخه.

وأضاف، في موسم واحد فقط استطاع أن يحصد 5 بطولات، بالإضافة للإنجاز العالمي الجديد في كأس العالم وحصول المارد الأحمر على الميدالية البرونزية واحتلاله المركز الثالث بمونديال الأندية.

وأكمل، المدرب لم يصدق نفسه حتى هذه اللحظة، والأجواء الذي يعيشها داخل القلعة الحمراء، و«جري الملعب كله» واحتفل مع الجماهير.

ونجح النادي الأهلي في التتويج بالميدالية البرونزية عقب الفوز على أوروا الياباني برباعية مقابل هدفين في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

موعد مباراه الأهلي القادمة في كأس السوبر المصري للأبطال

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا ضمن مباريات دور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر المصري للأبطال والمقرر إقامتها مساء يوم الاثنين القادم على ستاد محمد بن زايد بأبو ظبي.

