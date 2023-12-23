وسط اهتمام ريال مدريد والسيتي... موسيالا يحسم مستقبله مع بايرن ميونيخ

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أحمد جودة - القاهرة -

أشاد جمال موسيالا، لاعب خط وسط بايرن ميونخ، بالشراكة التي تشكلت مع هاري كين بعد انتقال المهاجم من توتنهام هذا الصيف.

موسيالا يحسم مستقبله مع بايرن ميونيخ

سجل قائد منتخب إنجلترا 25 هدفًا في 22 مباراة مع بايرن هذا الموسم، وبنى علاقات على أرض الملعب مع لاعبين مثل موسيالا وليروي ساني.

ولمحت التقارير السابقة إلى اهتمام مانشستر سيتي وريال مدريد بالتعاقد مع موسيالا، لكن اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا نفى كل التكهنات المتعلقة بالانتقال المحتمل للنادي.

ووفقًا لما نقلته صفحة " بايرن آند ألمانيا " على مواقع التواصل الاجتماعي، قال موسيالا عن هاري كين:" لدينا مهاجم استثنائي يمكنني الاندماج معه بشكل جيد للغاية، وتعمل إدارتنا على تمديد عقود اللاعبين الأساسيين وتعزيز الفريق بشكل أكبر".

وأشار إلى مستقبله مع بايرن ميونيخ:" عقدي يمتد حتى عام 2026، لذا كل شيء هادئ للغاية، في الوقت الحالي، أشعر براحة شديدة في بايرن، وداخل الفريق، وتحت توجيهات توماس توخيل".

على الرغم من كونه يبلغ من العمر 20 عامًا فقط، إلا أن موسيالا شارك في ظهوره رقم 100 في الدوري الألماني خلال مباراة بايرن المنتصرة ضد فولفسبورج في منتصف الأسبوع.

وسجل لاعب المنتخب الألماني، الذي نشأ في لندن، خمسة أهداف وقدم ثلاث تمريرات حاسمة في ثمانية عشر مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم.