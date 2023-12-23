نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غموض مصير ثلاثة لاعبين في المصري قبل فترة الانتقالات الشتوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يعيش ثلاثي المصري عصام ثروت، كريم العراقي، وإيزي إيميكا" حالة من التوتر بشأن حسم مصيرهم في تجديد التعاقد مع الفريق البورسعيدي خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

ينتظر ثلاثي المصري موقف إدارة النادي من تحديد موقفهم خلال الأيام المقبلة خاصة أن عقودهم تنتهي مع القلعة الخضراء بنهاية الموسم الجاري ويحق لهم الانتقال لأي نادٍ بشكل مجانى بنهاية الموسم.

يمر النادي المصري هذه الفترة بأزمة مالية كبيرة تسببت في عدم سداد المستحقات المالية المتأخرة إيزي إيميكا وبلغت قيمتها 67.750ألف دولار.

إيزي ايميكا يرسل إنذار للمصري للمطالبة 67.750 ألف دولار مستحقات متأخرة

كشف وائل الخربتاوي وكيل أعمال إيزي إيميكا لاعب النادي المصري عن حقيقة شكوي اللاعب إلي الاتحاد الدولي للمطالبة بسداد المستحقات المتأخرة لدي النادي البورسعيدي.

أكد وائل الخربتاوي في تصريحات خاصة ل "دوت الخليج الرياضي" أرسلت إنذار إلي مجلس إدارة النادي المصري بسداد المستحقات المتأخرة التي تبلغ قيمتها 67750 الف دولار لدي النادي المصري منقسمة إلى 41250 الف دولار راتب ثلاثة شهور من الموسم الحالي بالإضافة إلي 26500 الف دولار مستحقات متأخرة من الموسم الماضي.

أضاف الخربتاوي أن ما يتردد بشأن تجديد التعاقد مع إيزي إيميكا لا أساس له من الصحة وحتي الأن لم يتم التواصل من قبل أي مسؤول من المصري لتوضيح موقف اللاعب مع النادي.

أوضح وكيل اللاعب إنه حاول أكثر من مرة التواصل مع المسؤولين بشأن المستحقات أو معرفة موقف اللاعب ولكن باءت بالفشل.

تابع وائل:"يتعرض إيزي إيميكا لحرب نفسية وشائعات مغرضة الهدف منها رحيله من النادي المصري خلال الفترة المقبلة ولا اعرف لمصلحة من ".



وأكمل وكيل اللاعب أنه منح مجلس إدارة النادي المصري مهلة أخيرة لمدة أسبوع لحل أزمة المستحقات المتأخرة قبل اتخاذ الإجراءات التي تحفظ حق إيزي.

وواصل الخربتاوي أن اللاعب تلقي عدة عروض من أندية مصرية وفي الخارج ولكنه حتي الأن متمسك بوجوده داخل القلعة الخضراء ويتمني استكمال مشواره مع النادي المصري من أجل إسعاد الجماهير الذي يكن له كل مشاعر الحب والاحترام.

موعد مباراة المصري والإسماعيلي بالدوري

يواجه المصري البورسعيدي نظيره الاسماعيلي في مباراة تجمع بين ديربي القناة يوم الخميس الموافق 1 يناير المقبل بالجولة الحادية عشر المقرر إقامتها على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب.



القنوات الناقلة لمباراة المصري والإسماعيلي بالدوري

ومن المقرر أن تنقل مباراة المصري والإسماعيلي علي قناة أون تايم حيث تعتبر مجموعة قنوات أون تايم هي الناقل الرسمي والحصري لمباريات الدوري الممتاز.

