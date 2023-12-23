نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الانجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت الجولة الثامنة عشر من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي، حيث تعادل فريق كريستال بالاس مع برايتون بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب سيلهرست بارك معقل البلاس.

ويتصدر فريق أرسنال جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 39 نقطة، وبنفس رصيد فريق استون فيلا.

جدول ترتيب الدوري الانجليزي

1-أرسنال: 39 نقطة.

2- أستون فيلا: 39 نقطة.

3- ليفربول: 38 نقطة.

4- مانشستر سيتي: 34 نقطة.

5- توتنهام: 33 نقطة.

6- نيوكاسل يونايتد: 29 نقطة.

7- مانشستر يونايتد: 28 نقطة.

8- برايتون: 27 نقطة.

9- وست هام يونايتد: 27 نقطة.

10- تشيلسي: 22 نقطة.

11- فولهام: 21 نقطة.

12- برينتفورد 19 نقطة.

13- وولفرهامبتون: 19 نقطة.

14- بورنموث: 19 نقطة.

15- كريستال بالاس: 17 نقطة.

16-إيفرتون: 16 نقطة.

17- نوتينجهام فورست: 14 نقاط.

18- لوتون تاون: 9 نقاط.

19- شيفيلد يونايتد: 9نقاط.

20- بيرنلي: 8 نقاط.