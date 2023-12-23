نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري السعودي قبل مباريات اليوم السبت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نستعرض لكم موقع “دوت الخليج الرياضي” ترتيب الدوري السعودي قبل مباريات اليوم السبت الموافق الثالث والعشرين من شهر ديسمبر الجاري.

ترتيب الدوري السعودي قبل مباريات اليوم السبت

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم

التعاون ضد الفتح، في تمام الخامسة مساءً بتوقيت مصر، السادسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "SSC1 HD".

الاتحاد ضد الرائد، في تمام الثامنة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "SSC1 HD ".

1- الهلال: 50 نقطة

2- النصر: 40 نقطة

3- الأهلي: 37 نقطة

4- التعاون: 34 نقطة

5- ضمك: 30 نقطة

6- الاتحاد: 28 نقطة

7- الفتح: 25 نقطة

8- الاتفاق: 24 نقطة

9- الوحدة: 22 نقطة

10- الخليج: 22 نقطة

11- الفيجاء: 19 نقطة

12- الأخدود: 19 نقطة

13- الشباب: 18 نقطة

14- الطائي: 17 نقطة

15 الرياض: 16 نقطة

16- أبها: 14 نقطة

17- الرائد: 13 نقطة

18- الحزم: 12 نقطة