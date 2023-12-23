يوفنتوس يهزم فروزينوني في الدوري الإيطالي

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أحمد جودة - القاهرة - تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس من تحقيق الفوز أمام نظيره فروزينوني بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت ظهر اليوم السبت على ملعب "بينيتو ستيربي"، وذلك في إطار الجولة الـ17 من بطولة الدوري الإيطالي 2023-2024.

ويحتل يوفنتوس بعد هذا الفوز وصافة جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 40 نقطة، بعد الفوز في اثنتي عشرة مباراة والتعادل في أربعة لقاءات وخسارة مباراة واحدة، فيما يحتل فروزينوني المركز الرابع عشر برصيد 19 نقطة، بعد الفوز في خمس مباريات والتعادل في أربعة لقاءات وخسارة ثماني مباريات.

أحداث مباراة يوفنتوس وفروزينوني في الدوري الإيطالي

سجل كينان يلدز أول أهداف اللقاء لصالح يوفنتوس في الدقيقة 12 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة من فيليب كوستيتش إلى يلدز الذي توغل بالكرة إلى داخل منطقة الجزاء جهة اليسار وراوغ أكثر من مدافع ثم سدد كرة قوية، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وتعادل خايمي بايز لصالح فريقه فروزينوني في الدقيقة 52، بعد تمريرة من إيلاريو مونتيريسي إلى زميله بايز الذي سدد كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء جهة اليمين، مرت من تحت يدي الحارس تشيزني وسكنت الشباك.

ومنعت العارضة الهدف الثاني لصالح يوفنتوس في الدقيقة 76، بعد تسديدة قوية من وستون مكيني من داخل منطقة الجزاء.

وأحرز دوشان فلاهوفيتش الهدف الثاني لصالح يوفنتوس في الدقيقة 82، بعد عرضية من وستون مكيني من جهة اليمين إلى داخل منطقة الجزاء، ارتقى لها فلاهوفيتش برأسية رائعة، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليمنى للمرمى.

وألغى حكم اللقاء هدفًا لصالح يوفنتوس في الدقيقة 90 بداع التسلل على دوشان فلاهوفيتش قبل تسجيله للهدف.

