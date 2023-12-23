روي فيتوريا يقرر السفر إلي كوت ديفوار يوم 9 يناير للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية

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أحمد جودة - القاهرة -



قرر روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر السفر إلي كوت ديفوار يوم 9 يناير للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية.

ويأتي هذا القرار لتعود اللاعبين على الأجواء في كوت ديفوار قبل المشاركة في كأس الأمم الإفريقية القادمة.

موعد انطلاق معسكر منتخب مصر القادم

ينطلق معسكر منتخب مصر يوم 2 يناير استعدادًا للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024 منتصف شهر يناير.

يخوض منتخب مصر مباراة ودية يوم 7 يناير إمام تنزانيا قبل السفر إلي كوت ديفوار للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024.

موعد انطلاق كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024

تنطلق بطولة كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024 منتصف شهر يناير من العام القادم بمشاركة 24 منتخب في البطولة القادمة.