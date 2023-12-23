نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرمان من محمود الخطيب بمكافآت برونزية العالم.. "دوت الخليج الرياضي" يكشف خريطة مكافأة كولر ونجوم الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



قرّرت إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب المشرف العام على ملف الكرة، صرف مكافآت خاصة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بعد تحقيق برونزية بطولة كأس العالم للأندية، الذي أقيم على الأراضي السعودية.

"دوت الخليج الرياضي" يكشف خريطة مكافأة كولر ونجوم الأهلي



وكان الأهلي قد نجح في تحقيق الفوز بالبرونزية، بعد أن فاز على فلومنينسي البرازيلي بأربعة أهداف مقابل هدفين، في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بالمسابقة.



وأكد مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة للفجر الرياضي، أن محمود الخطيب أبلغ لاعبي المارد الأحمر، بصرف مكافأة خاصة بعد تحقيق البرونزية، بعيدا عن لائحة المكافآت الخاصة بالفريق.



وأضاف، أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للقلعة الحمراء، سيحصل على مكافأة شهر من راتبه رفقة جهازه المعاون.



واختتم، أن محمود الخطيب طلب من خالد بيبو مدير الكرة بالنادي، إعداد قائمة تتضمن أسماء جميع اللاعبين الذين شاركوا بالبطولة، على أن يحصل كل لاعب على قيمة المكافأة، حسب نسبة مشاركته في المسابقة.



ويستعد الأهلي لمواجهة سيراميكا كيلو باترا مساء الاثنين المقبل على الأراضي الإماراتية، ضمن منافسات بطولة كأس السوبر المصري للأبطال.