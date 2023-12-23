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أحمد جودة - القاهرة - خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، مرانه صباح اليوم في جدة، قبل السفر إلى الإمارات لخوض السوبر المصري.

وتدربت العناصر التى شاركت فى مباراة أوراوا الياباني بكأس العالم للأندية والتى انتهت بفوز المارد الأحمر برباعية مقابل هدفين، حيث خاضوا تدريبات استشفائية منعًا للإجهاد، فيما خوض البدلاء والمستبعدون مرانًا قويًا.

وتطير بعثة النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير، في السادسة مساء اليوم السبت، من السعودية متوجهة إلى الإمارات، للمشاركة في بطولة السوبر المصري بعد الانتهاء من بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في جدة.

مران خفيف للاعبي الأهلي قبل السفر إلى الإمارات

واتفق مسئولو النادي الاهلى مع الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري مارسيل كولر على خوض الفريق تدريبات صباح اليوم السبت بالسعودية ثم التحرك للإمارات للمشاركة في بطولة السوبر.

ويبدأ المارد الأحمر مشواره في بطولة السوبر المصري، بمواجهة سيراميكا كليوباترا يوم 25 ديسمبر الجاري على أن يلتقي الفائز منهما مع الفائز من مواجهة بيراميدز ومودرن فيوتشر في نهائي البطولة يوم 28 ديسمبر الجاري، فيما يلعب الخاسر من المواجهتين لتحديد المركزين الثالث والرابع بنفس اليوم.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، في حصد الميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية، للمرة الرابعة في تاريخه.

وحصد الأهلي الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية الحالية بالسعودية بعدما حقق فوزًا على أوراوا الياباني بأربعة أهداف لهدفين خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل الرياضي بمدينة جدة.

