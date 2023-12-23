نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تأكيدًا لإنفراد " دوت الخليج الرياضي " فابريزيو رومانو يعلن موعد تجديد أوسيمين مع نابولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الصحفي الإيطالي المتخصص في سوق الانتقالات، فابريزيو رومانو، أن فيكتور أوسيمين سيوقع على تمديد عقده مع نابولي قبل عيد الميلاد.

فابريزيو رومانو يعلن موعد تجديد أوسيمين مع نابولي

توصل أوسيمين وبطل الدوري الإيطالي إلى اتفاق بشأن الصفقة التي كشف عنها مؤخرًا رئيس النادي أوريليو دي لورينتيس، والتي انفرد " دوت الخليج الرياضي " بتفاصيلها كاملة قبل أيام.

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وسيوقع اللاعب النيجيري الدولي تمديدًا لمدة عام واحد مع شرط جزائي يتراوح بين 130 إلى 140 مليون يورو.

وكان من المتوقع أن ينتهي العقد السابق للمهاجم النيجيري في عام 2025.

وسيحصل اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا أيضًا على زيادة في الراتب

وكتب رومانو في حسابه على " X " تويتر سابقًا: "تم تأكيد الاتفاق بين نابولي وفيكتور أوسيمين بشأن الصفقة الجديدة بنسبة 100٪".

وأضاف "سوف يتم إغلاقه قبل عيد الميلاد، إنه وشيك."

وسجل اللاعب النيجيري الدولي سبعة أهداف في 14 مباراة بالدوري مع البارتينوبي هذا الموسم.