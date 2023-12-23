لندن ـ أ.ف.ب: اعتبر الإسباني أوناي إيمري مدرِّب أستون فيلا أن تدخُّل حكم الفيديو المساعد (في ايه آر) كان «زائدًا عن اللزوم»، خلال تعادل فريقه المحبط مع ضيفه شيفيلد يونايتد وصيف القاع 1-1، أمس الأول في المرحلة 18 من الدَّوري الإنجليزي لكرة القدم، ما حرمه فرصة التصدر مؤقتًا للمرة الأولى من 2011. وشهدت المباراة إلغاء هدف الجامايكي ليون بايلي (61)، ليعود ويتدخل الحكم في ثلاث مناسبات طالب فيها أستون فيلا بركلات جزاء.

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