مانشستر سيتي يحتفل لكن سيطرة أوروبا تسحب الدراما من مونديال الأندية

الرياض ـ أ.ف.ب: رفع مانشستر سيتي الإنجليزي بطل أوروبا كأسًا خامسة في سنة 2023 المذهلة له، بعد تتويجه بلقب مونديال الأندية في كرة القدم للمرة الأولى في تاريخه في السعودية، فواصلت الأندية الأوروبية هيمنتها على بطولة أصبحت تفتقد للمنافسة. ومنذ تغلُّب كورينثيانز البرازيلي على تشلسي الإنجليزي 1-0 عام 2012، توِّج الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا بلقب مونديال الأندية. وكان فوز سيتي على فلوميننسي البرازيلي 4-0 الـ22 تواليًا للأندية الأوروبية في المسابقة. غياب المنافسة هو أحد أسباب تغيير شكل البطولة انطلاقًا من عام 2025. وسيتم تغيير شكل البطولة المعتمد حاليًّا على مشاركة سبعة فرق تلعب بنظام خروج المغلوب على مدى أسبوع، لتصبح بمشاركة 32 ناديًا تتوزَّع على ثماني مجموعات على مدار شهر في الولايات المتحدة. ويُشدد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على نظيره الأوروبي (ويفا) على السعي للاستفادة التجارية من أندية النخبة الأوروبية التي ستتواجه في الأدوار الإقصائية. وسيزيد حضور 12 ناديًا أوروبيًّا من المنافسة، لكنَّ هناك مخاطرةً بأن تتحوَّل بطولة مصمَّمة لتتويج أفضل نادٍ في العالم، إلى نسخة مصغَّرة من دوري أبطال أوروبا كل أربعة أعوام. وقد قوبلت فكرة إضافة مباريات في جدول مزدحم أساسًا برفضٍ من اتحاد اللاعبين المحترفين (فيفبرو). وستعني مسابقة كأس العالم للأندية التي ستُلعب بين 15 يونيو و13 يوليو، أنَّ نهاية الموسم في الدوريات ستأتي قبل أقل من شهرٍ واحدٍ على بداية موسمٍ جديد. ويصرُّ فيفا في المقابل على توزيع الموارد المالية إلى الأندية الكبيرة في قاراتٍ أخرى، لتجنُّب التدفّق المستمر لأفضل المواهب من جميع أنحاء العالم إلى أوروبا.