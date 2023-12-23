سلمان بن إبراهيم: السعودية أبهرت العالم فـي تنظيم كأس العالم للأندية 2023

كوالالمبور ـ د. ب. أ: هنأ الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي (فيفا)، السعودية على نجاحها الكبير في استضافة منافسات بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، التي اختتمت مساء أمس الأول في مدينة جدة بتتويج فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بطلًا للمسابقة على حساب فريق فلومينيسي البرازيلي. وأشار رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في تصريح إعلامي، أنَّ النجاح السعودي المبهر في استضافة كأس العالم للأندية يُعدُّ نجاحًا للقارة الآسيوية بأسرها، كما أنَّه يترجم ما تحظى به الحركة الرياضية السعودية من رعاية من الملك سلمان بن عبد العزيز، وما تحتله الرياضة من أولوية في رؤية 2030 التي يقودها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف: «هذا النجاح يعزز مكانة السعودية على خريطة كرة القدم الدولية ويجسد جدارتها في احتضان الفعاليات الكروية العالمية، عطفًا على ما تمتلكه من بيئة جاذبة لتلك الفعاليات وما تتمتع به من بنية تحتية متطورة وخبرات تنظيمية متراكمة وكفاءات بشرية قادرة على إدارة العملية التنظيمية بكل اقتدار».

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