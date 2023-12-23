عاجل.. تشكيل توتنهام الرسمي لمواجهة إيفرتون في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن أنجي بوستيكوجلو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير عن التشكيل الرسمي لفريقه استعدادا لمواجهة نظيره فريق إيفرتون، مساء اليوم السبت الموافق 23 من شهر ديسمبر الجاري، وذلك في إطار منافسات الجولة الثامنة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

موعد مباراة توتنهام هوتسبير ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي

وستنطلق صافرة مباراة توتنهام وإيفرتون، مساء اليوم السبت، في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

ويدخل فريق توتنهام هوتسبير، مباراة اليوم وهو في المركز الخامس بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 33 نقطة، بينما يحتل فريق إيفرتون المركز السادس عشر بجدول الترتيب برصيد 16 نقطة.

تشكيل توتنهام هوتسبير الرسمي لمواجهة ايفرتون

حراسة المرمى: جولييلمو فيكاريو

خط الدفاع: بيدرو بورو، كريستيان روميرو، بن دافيس، إميرسون.

خط الوسط: سار، سكيب، كولوسيفسكي.

خط الهجوم: ريتشارلسون، سون هيونج مين، برينان جونسون

القنوات الناقلة لمباراة توتنهام هوتسبير ضد إيفرتون في البريميرليج

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي التي ستنقل مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتنقل مباراة توتنهام هوتسبير ضد إيفرتون عبر قناة bein sports 1.