نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل أتلتيكو مدريد الرسمي لمواجهة إشبيلية في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المدرب دييجو سيميوني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره فريق إشبيلية اليوم السبت في إطار مباريات الجولة الثامنة عشر من عمر بطولة الدوري الإسباني.

ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب أتلتيكو مدريد مساء اليوم السبت في تمام الساعة الخامسة والربع بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة السادسة والربع بتوقيت مكة المكرمة.

وجاء تشكيل المدرب دييجو سيميوني للمباراة كالآتي:-

في حراسة المرمى: أوبلاك.

خط الدفاع: خيمينيز، فيتسل، ازبيليكويتا.

خط الوسط: مولينا، دي بول، ريكيلمي، كوكي، لينو.

خط الهجوم: موراتا، جريزمان.

الجدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 35 نقطة، بينما يحتل إشبيلية المركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة.