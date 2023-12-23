نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وست هام يونايتد يحقق فوزًا ثمينًا على ضيفه مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي وست هام يونايتد، فوزًا مهمًا على نظيره فريق مانشستر يونايتد، بهدفين مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

والتقى نادي مانشستر يونايتد أمام نظيره فريق وست هام يونايتد، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحداث مباراة مانشستر يونايتد أمام وست هام

افتتح التسجيل لمصلحة نادي وست هام يونايتد اللاعب جارود بوين في الدقيقة 72 من الشوط الثاني، ثم أضاف محمد قندوس الهدف الثاني في الدقيقة 78 من عمر المباراة، بعد تمريرة رائعة من لوكاس باكيتا.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد وست هام يونايتد عند النقطة 30، يحتل بها المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، في حين يظل مانشستر يونايتد في المركز الثامن برصيد 28 نقطة.

وبدأ نادي مانشستر يونايتد اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: لوك شاو، وان بيساكا، جون إيفانز، كامبوالا.

خط الوسط: برونو فيرنانديز، ماينو، سكوت مكتوميناي.

خط الهجوم: جارناتشو، أنتوني، هويلاند.