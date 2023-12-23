نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ببراميدز يخوض مرانه الثاني في الإمارات استعدادًا لمواجهة مودرن فيوتشر في كأس السوبر المصري للأبطال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خاض فريق نادي بيراميدز ثاني تدريباته في العاصمة الإماراتية أبوظبي استعدادا لمواجهة فيوتشر في إطار لقاءات كأس السوبر المصري للأبطال.

ويواجه بيراميدز نظيره فيوتشر في الثالثة من عصر الاثنين على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة بأبوظبي في الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر المصري بشكله الجديد.

وجاء المران قويا واستمر لمدة ساعتين على ملعب "كريكيت أبوظبي" وشهد مشاركة اللاعبين بما فيهم محمد الشيبي الظهير الأيمن المغربي.

وواصل إبراهيم عادل وأحمد الشناوي برنامجهما التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي بالفريق لتجهيزهما للمرحلة المقبلة.

ومن المنتظر أن يخوض الفريق مرانه الأخير في الثانية والنصف من ظهر غد الأحد على استاد محمد بن زايد لمدة ساعة طبقا للائحة البطولة.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز ومودرن فيوتشر في كأس السوبر المصري للأبطال

تنقل مباراة ببراميدز ومودرن فيوتشر ضمن مباريات دور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر المصري للأبطال على قنوات أون تايم سبورت وأبو ظبي الرياضيه المالكة لحقوق مباريات البطولة.