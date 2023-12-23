تدشين النسخة الأصلية لكأس العالم لخماسيات الهوكي أمام حشد جماهيري بالموج مسقط

– قبل انطلاقة الحدث العالمي

– باسل الرواس: أول عرض للكأس على الجماهير بمثابة الترويج للحدث

– مروان آل جمعة: ملاعب كأس العالم ستكون إضافة بارزة للهوكي العماني والعالمي

تغطية ـ بدر الزدجالي:

دشَّنت يوم أمس اللجنة الرئيسية لبطولة كأس العالم لخماسيات الهوكي التي ستستضيفها سلطنة عُمان خلال الفترة من 24 إلى 31 يناير 2024 «عُمان 2024» بمحافظة مسقط، النسخة الأصلية للبطولة العالمية وذلك للجمهور بالموج مسقط، بحضور سعادة باسل بن أحمد الرواس وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للرياضة والشباب والدكتور مروان بن جمعة آل جمعة مدير بطولة كأس العالم وعدد من أعضاء اللجنة الرئيسية والجماهير الغفيرة التي احتشدت لمتابعة النسخة الأصلية للكأس، وسيجوب الكأس الأصلي عدَّة أماكن بمحافظة مسقط خلال الأيام المقبلة. وتم صنع النسخة الأصلية لكأس العالم لخماسيات الهوكي في سويسرا، وهو مصنوع من الذهب ويبلغ وزنه 5 كيلوجرامات، ويرمز للحداثة والمعاصرة في اللعبة.

واستمتعت الجماهير الحاضرة بالموج مسقط بأنغام تشدين كأس العالم حيث تفاعل الجميع بتلك الفعالية مع البرامج التي أقامتها اللجنة المنظِّمة والتي اشتملت على أهازيج شَعبية والتقاط الصور التذكارية للكأس.

وأكملت اللجنة المنظِّمة جاهزيتها بشكل كبير قبل انطلاقة الحدث من حيث تجهيز ملاعب البطولة الجديدة بولاية العامرات والتي من المقرر أن تتسلمها اللجنة الرئيسية خلال الأيام القادمة في ملعب تم تصميمه بمواصفات عالمية ودولية.

مكانة مرموقة

وحول تدشين الكأس الخاصة بالمونديال، قال سعادة باسل بن أحمد الرواس وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للرياضة والشباب، رئيس اللجنة الرئيسية لبطولة كأس العالم لخماسيات الهوكي: نحن فخورون بوصول النسخة الأصلية لكأس العالم وعرضه أمام الجماهير العمانية والجنسيات الأخرى وهو ترويج للحدث، وتبقى 30 يومًا قبل انطلاق الحدث العالمي الأبرز في تاريخ الهوكي، ووصول النسخة الأصلية للكأس يعني التحضير النهائي لانطلاق البطولة، والحمد لله اللجنة الرئيسية وباقي اللجان الأخرى العاملة تقوم بدَوْر جبَّار وكبير من أجل وضع الرتوش النهائية لاستضافة هذا الحدث الدولي المهم، والترويج لسلطنة عُمان من مختلف الجوانب وتثبيت المركز العالمي لعُمان في اللعبة.

وتابع سعادته: لا يخفى على الجميع أنَّ منح سلطنة عُمان تنظيم النسخة الأولى من بطولة كأس العالم لخماسيات الهوكي، جاء بعد المكانة الرياضية المثمرة والمرموقة التي حصدتها سلطنة عمان على الصعيدين القاري والدولي في اللعبة، مما يعكس حجم الثقة الغامرة في منح عُمان حق هذه الاستضافة المرتقبة، بكل ما تفرزه من معطيات ومكتسبات ملهمة وظواهر إيجابية وفوائد جمَّة تحمل في طيَّاتها مؤشرات طيبة وانعكاسات مبشرة ومدلولات عميقة ذات أبعاد جوهرية متينة ومعانٍ وقِيَم سامية ترسخ سمعة ومكانة سلطنة عُمان دوليًّا وقاريًّا على صعيد لعبة الهوكي.

وأضاف: استضافة هذه التظاهرة الرياضية الكبيرة ستعود بالنفع لسلطنة عُمان في مجالات شتَّى وستعكس فوائد جمة وإيجابيات لا حصر لها، وستطول أمورًا عدَّة وستحدث نقلة نوعية وطفرة كبيرة في المجال الرياضي والسياحي والثقافي والاقتصادي وذلك بحكم استضافة سلطنة عُمان لعدد من البطولات الإقليمية المهمة، كما أنَّ استضافة هذا العرس الدولي في اللعبة يُعدُّ مكسبًا كبيرًا لسلطنة عُمان وللرياضة العُمانية باعتبار أنَّ البطولة تُعدُّ أول نسخة من خماسيات الهوكي يتم تنظيمها عالميًّا، وبلا شك أن تنظيم عُمان لمثل هذه البطولات المهمة سيعمل على ترسيخ اسم عُمان في تاريخ البطولة وأيضًا سيكون له الأثر الكبير في تطوير لعبة الهوكي محليًّا من مختلف الجوانب الفنية والإدارية.

أول ظهور عالمي

من جانبه، قال الدكتور مروان بن جمعة آل جمعة رئيس مجلس إدارة الاتحاد العماني للهوكي، مدير بطولة كأس العالم لخماسيات الهوكي: تفصلنا أيام قليلة عن بدء منافسات النسخة الأولى والتاريخية من أحداث بطولة كأس العالم لخماسيات الهوكي في شهر يناير 2024 بمحافظة مسقط، واستطاعت سلطنة عُمان خلال السنوات القليلة الماضية الصعود في سلَّم التصنيف الدولي وصولًا إلى المركز الـ26 عالميًّا وهذا يدفعنا بلا أدنى شك لمواصلة الاهتمام وتطوير لعبة الهوكي في عُمان وإنشاء منتخبات وطنية قوية ووضع منتخباتنا في الأحداث الدولية الكبيرة للتنافس، وأيضًا نعمل الآن على تطوير منتخب النساء والتنافس على المستوى الدولي، واليوم وعلى المستوى المحلي، نحن فخورون بعدد الأندية والفِرق الممارسة والمشاركة في لعبة الهوكي بمختلف المسابقات المحلية، ورياضة الهوكي تتطور بشكل جيد، ومن المؤكد أنَّ بطولة كأس العالم لخماسيات الهوكي ستلهم العديد من جيل الشباب لممارسة لعبة الهوكي ومتابعة نجوم اللعبة بالبطولة.

وتابع حديثه، إنَّ اهتمام الاتحاد العماني للهوكي لم يقتصر خلال الفترة المنصرمة على الجوانب الفنية وتطوير المنتخبات الوطنية فحسب، بل امتد التزامنا في السنوات الأخيرة إلى استضافة العديد من المسابقات الدولية التابعة للاتحاد الآسيوي للهوكي، ومن المؤكد أنَّ بطولة كأس العالم لخماسيات الهوكي في نسختها الأولى التي ستستضيفها سلطنة عُمان تعدُّ دافعًا كبيرًا في الاستمرار بتنمية رياضة الهوكي والعمل على تقديم العديد من الإنجازات المتتالية.

وقال مدير بطولة كأس العالم لخماسيات الهوكي: استضافة هذا الحدث العالمي للهوكي في سلطنة عمان خلال شهر يناير المقبل لم يكن ليتحقق لولا نتاج العمل الجاد والجهد المستمر من الفريق بأكمله والدعم الكبير والمتابعة الدائمة من صاحب السُّمو السَّيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب، كما أنَّ الحدث العالمي سيعدُّ بمثابة الظهور الأول لفرق الرجال والنساء لدينا على مسرح منافسات بطولات كأس العالم، حيث سيكونون ضمن صفوة المنتخبات العالمية لتقديم أعلى المستويات الفنية ونحن فخورون بهم ونتمنى لهم كل التوفيق في هذا الحدث العالمي المهم. وختم الدكتور مروان آل جمعة كلمته بالقول: الملعب الجديد والمتطور الذي يتسع لأكثر من 5000 مقعد سيكون بمثابة الإضافة البارزة للعبة الهوكي في سلطنة عُمان وهذا المكان سيكون أكثر من مجرد هيكل، بل إنَّه تجسيد للرؤية الحقيقية لازدهار رياضة الهوكي في سلطنة عُمان، وبقيت أيام قليلة على انطلاق أحداث ومنافسات الرحلة العالمية، ومن المهم أن ندرك هنا أنَّ هذا الحدث العالمي ليس علامة فارقة فقط لسلطنة عُمان ولكن أيضًا لمجتمع الهوكي الدولي، حيث تمثل انطلاقة بطولة كأس العالم الافتتاحية لخماسيات للهوكي بداية مميزة لهذه الرياضة وسط متابعة واهتمام الشغوفين والمهتمين برياضة الهوكي، ونحن ننتظر بفارغ الصبر لحظة الترحيب بجميع المنتخبات في انطلاق الحدث العالمي، متمنين أن يكونَ حدثًا رائعًا لا يُنسى ويُظهر فيه الرياضيون من كافة أنحاء العالم براعتهم الفنية وتقديم مستوياتهم الفنية الكبيرة.

فتح شراء التذاكر

وفي السياق نفسه، فتح أمام الجماهير من مختلف دول العالم باب شراء تذاكر مونديال خماسيات الهوكي وذلك عبر منصَّة «ثواني»، وتبلغ قيمة التذكرة ريالًا واحدًا للفترة الصباحية وريالين للفترة المسائية.

ويشارك في بطولة كأس العالم لخماسيات الهوكي «عمان 2024» 32 منتخبًا (16 فريقًا للرجال – و16 فريقًا للنساء)، ففي فئة الرجال تشارك كل من: سلطنة عُمان ونيوزيلندا وباكستان وبولندا ونيجيريا وأستراليا ونيوزيلندا وتايلاند وكينيا والهند ومصر وسويسرا وجمايكا وماليزيا والولايات المتحدة الأميركية وفيجي.

أمَّا في فئة النساء، فتشارك منتخبات سلطنة عُمان و نيذرلاند وماليزيا وفيجي وأستراليا وجنوب إفريقيا وزامبيا وأوكرانيا والهند والولايات المتحدة الأميركية وبولندا وناميبيا ونيوزيلندا والباراجواي وتايلند والأوروجواي.

ملعب عالمي

من جانب آخر، أشرف مشروع الملعب الجديد بولاية العامرات والخاص باستضافة هذا الحدث العالمي، على الانتهاء خلال الأيام المقبلة، ويتكون المشروع من الملعب الرئيسي الذي ستقام عليه منافسات خماسيات كأس العالم، ومن ملاعب للتدريب وغيرها من المرافق الأخرى، ويأتي بناء هذا المجمع وفق الاشتراطات التي وضعها الاتحاد الدولي للهوكي من حيث المكاتب والغرف لتبديل الملابس والإسعافات الأوَّلية والحكام والمراقبين والجهات الأمنية وكبار الشخصيات، وكذلك المنصَّة الرئيسية ومدرجات الجماهير وأيضا منصة النقل التلفزيوني وغيرها من الجوانب التي يجب مراعاتها في إنشاء هذا المجمَّع، حتى يكون المجمَّع حديثًا وعصريًّا يواكب التطور الحاصل في اللعبة عالميًّا، وخلال منافسات المونديال سيحوي المجمَّع المتكامل الملعب الرئيسي الذي ستقام عليه المباريات الرسمية، بينما سترافقه 4 ملاعب أخرى للتدريب، وسيتم لعب 16 مباراة يوميًّا أثناء منافسات كأس العالم (كل مباراة 30 دقيقة)، وبعد الانتهاء من استضافة مونديال الهوكي سيتم إجراء تعديل على الملاعب وذلك بإقامة ملعبين للهوكي (الملعب الكامل) وملعب آخر للخماسيات، أمَّا مدرجات الجماهير فستكون أكثر من 5000 مقعد أثناء فترة إقامة البطولة، ويمكن إزالتها واستخدامها في ملاعب أخرى، والمجمَّع المتكامل يتم إنشاؤه وفق أحدث المقاييس والتصاميم المعتمدة من الاتحاد الدولي للهوكي، وأيضًا وفق الخبرات التراكمية الموجودة في وزارة الثقافة والرياضة والشباب، وكذلك وفق الإمكانات المالي