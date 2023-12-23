المنتخب العسكري للكرة الطائرة يتصدر مجموعته فـي البطولة العربية بالطائف

الطائف ـ العُمانية: حقَّق المنتخب العسكري للكرة الطائرة فوزًا كبيرًا في البطولة العربية العسكرية الثالثة للكرة الطائرة على نظيره السعودي بثلاثة أشواط مقابل لا شيء، في المباراة التي أقيمت بالصالة الرياضية المغطاة بقاعدة الملك فهد الجوِّية بمدينة الطائف. وبهذه النتيجة تصدر المنتخب العسكري مجموعته برصيد (11) نقطة، ضامنًا حصد إحدى الميداليات في البطولة، حيث ينافس على الميدالية الذهبية مع نظيره الجزائري. وأشاد العقيد الركن جوِّي حمد بن سالم البلوشي مدير الرياضة العسكرية برئاسة أركان قوَّات السُّلطان المُسلَّحة بما قدَّمه اللاعبون من نتائج في البطولة بشكل عام، منوها بالجهاز الفني والإداري واللاعبين على الجهود الكبيرة التي قدمت في جميع مباريات البطولة. وشهدت البطولة ظهورًا متميزًا لطاقم التحكيم العُماني، حيث أدار الحكم الدولي الوكيل أول أحمد بن محمد العجمي عددًا من المباريات، مثبتًا جدارته واستحقاقه الثناء والتكريم من اللجنة المنظمة للبطولة. الجدير بالذكر أنَّ البطولة العربية العسكرية الثالثة للكرة الطائرة تستمر حتى الرابع والعشرين من ديسمبر الجاري بمشاركة (5) منتخبات عربية من الأعضاء بالاتحاد العربي للرياضة العسكرية.

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