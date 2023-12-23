اليوم.. افتتاح بطولة الخليج للجولف للفئات السنية والفتيات

منذر البرواني: البطولات الخليجية بوابة لاكتشاف المواهب الواعدة

تفتتح مساء اليوم البطولة الخليجية للفئات العمرية والفتيات للجولف، التي تستضيفها سلطنة عُمان خلال الفترة من 23 حتى 27 ديسمبر الجاري، بنادي غلا للجولف، ويقام حفل الافتتاح برعاية خالد بن محمد الزبير رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العمانية، بحضور عدد من رؤساء الاتحادات الرياضية وأسرة اللعبة والوفود المشاركة. وتشارك في هذه البطولة 5 دول خليجية، وهي سلطنة عُمان والإمارات السعودية والكويت وقطر. وحول استضافة البطولة، قال المهندس منذر بن سالم البرواني رئيس مجلس إدارة الاتحاد العماني للجولف: لا يخفى على الجميع أنَّ الهدف الأهم والأسمى من إقامة البطولات الخليجية هو لمُّ شمل الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي، بعيدًا عن تحقيق أفضل النتائج رغم سعي الجميع لها، والمهم هو أنَّ الجميع فائز في هذا التجمع والمحفل الرياضي، كما أنَّ الجهود التي تبذلها الدول الخليجية تكون ووفق أُسس علمية مدروسة وهادفة وتعمل مجتمعة معًا يجمعهم الطموح والآمال المنشودة للارتقاء باللعبة وكوادرها والوصول بهم للبطولات الإقليمية والدولية. وتابع: كما نهدف من إقامة هذه البطولة الخليجية هو إنشاء جيل جديد من اللاعبين في هذه الفئات يحملون لواء اللعبة والتدرج بهم وصقلهم وفق خطط واستراتيجيات واضحة المعالم نحو المنتخبات الوطنية الأولى خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف البرواني: إنَّ هذه البطولات تمثل البوابة في المحافل الإقليمية وغيرها من البطولات، كما أنَّها تُمثِّل نواة لاكتشاف المواهب الواعدة التي تمثل مستقبل اللعبة في منطقتنا الخليجية، ونتمنى النجاح والتوفيق للجميع وسط أجواء تنافسية شريفة. مؤكدًا أنَّ هناك عددًا من الإيجابيات التي سيخرج بها الاتحاد العماني للجولف من خلال استضافة هذه البطولة أبرزها ترسيخ المزيد من العلاقات بين الدول الخليجية، كما أنَّ مشاركة 9 من اللاعبين العمانيين سيسهم في صقلهم ويمنحهم دفعة إيجابية وذلك من خلال احتكاكهم مع نظرائهم من الدول الخليجية.

وختم رئيس مجلس إدارة الاتحاد العماني للجولف حديثه بالقول: نقدم الشكر لوزارة الثقافة والرياضة والشباب على دعمها المتواصل لتطوير رياضة الجولف، بالإضافة إلى دعم القطاع الخاص من خلال المساهمة والتعاون من بعض الشركات، كما نشكر نادي غلا للجولف الذي يواصل استضافة الأحداث الخليجية المهمة، حيث يتميز الملعب بمواصفات عالمية يعطي تنوعا للاعب الذي عادة ما يرغب في تغيير أجواء الرياضة، كما تسهم مثل هذه الملاعب المهيأة في استقطاب السياحة لسلطنة عمان.