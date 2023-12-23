الأحمر الكبير يواصل العمل بثبات بملعب الكريكيت بأبوظبي

– وسط أجواء باردة

– برانكو يسابق الزمن لأفضل جاهزية ولقاء الصين باستاد بني ياس

متابعة ـ صالح البارحي:

وسط رغبة كبيرة وأماني كثيرة، يواصل منتخبنا الوطني الأول تدريباته اليومية على ساحة الملاعب الفرعية باستاد الكريكيت في العاصمة الإماراتية ابوظبي، حيث المعسكر الخارجي الذي بدأه الأحمر يوم الجمعه ١٥ ديسمبر الحالي ويستمر حتى ٧ يناير القادم إن شاء الله تعالى.

والذي يبحث الكرواتي برانكو من خلاله الوصول للجاهزية الأفضل قبل التوجُّه للعاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في نهائيات أمم آسيا خلال الفترة من ١٢ يناير وحتى ١٠ فبراير ٢٠٢٤ إن شاء الله تعالى.

منتخبنا سيخوض خلال هذا المعسكر مباراتين دوليتين وديتين، حيث يلعب يوم الجمعة القادم التجربة الأولى أمام منتخب الصين على ساحة استاد بني ياس في الشامخة بتمام الساعة السابعة والربع مساء، فيما تجربته الثانية ستكون أمام شقيقه المنتخب الإماراتي في نفس التوقيت مساء السبت ٦ يناير القادم على ساحة استاد الوحدة، على أن تغادر البعثة إلى الدوحة صباح الاثنين ٨ يناير للتحهيز النهائي لخوض أول مبارياته بالنهائيات أمام الشقيق السعودي بتاريخ ١٦ يناير في اقوى اختبار بالمجموعة التي تضم بجانبهما منتخبي تايلند وقرغيزستان.

تنوع

يواصل برانكو إيفانكوفيتش التنوُّع في التدريبات الحالية، خصوصًا وأنَّه يلجأ في بعض الأيام لخوض حصتين تدريبيتين صباحية ومسائية، بينما يكتفي بحصة واحدة في الأيام الأخرى.

حيث خاض الأحمر مساء أمس الأول حصة مسائية فقط وهي عبارة عن تدريب ترفيهي لتخفيف الضغط البدني على اللاعبين بعد يومين من التدريبات المكثفة على حصتين يوميًّا، حيث استمر التدريب لمدَّة ساعة كاملة، أمَّا بالأمس فقد خاض الأحمر حصتين تدريبيتين صباحية ومسائية بين تدريبات بدنية صباحًا وتطبيق عدد من الجمل التكتيكية مساء وفق رؤية برانكو للمرحلة المتبقية من رحلة الإعداد.

راحة

منح الجهاز الفني والطبي راحة إجبارية للاعبين حارب السعدي وعلي البوسعيدي بسبب إصابتهما بنزلة برد، حيث لم يشارك الاثنان في تدريبات أمس الأول، واكتفيا بمتابعة التدريبات من خارج حدود الملعب.

الجدير بالذكر، أنَّ حالة نزلة البرد طالت عددًا من الجهاز الإداري واللاعبين في الفترة الأخيرة، وذلك بسبب تغيُّر الجو، إلَّا أنَّ الجميع يتعافى تدريجيًّا بفضل الله.

الحبسي يتدرب

دخل جمعة الحبسي التدريبات اليومية رفقة زملائه منذ انضمامه للمعسكر في أبوظبي، وقد أظهر الحبسي حماسه السابق ورغبته في العودة لمستواه المعهود في الفترة الماضية، خصوصًا وأنَّه كسب ثقة برانكو مجددًا بعد أن كان خارج القائمة المستدعاة سابقًا قبل إصابة محمد رمضان المفاجئة واستدعائه بديلًا له.