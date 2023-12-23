نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعثة الأهلي "ثالث العالم" تغادر السعودية للمشاركة في كأس السوبر المصري بالإمارات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المملكة العربية السعودية، في طريقها إلى دولة الإمارات، من أجل خوض منافسات بطولة كأس السوبر المصري.

بعثة الأهلي "ثالث العالم" تتجه للإمارات

وكان الأهلي قد أنهى مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية بتحقيق الميدالية البرونزية بعد الفوز على أوراوا الياباني بنتيجة 4-2، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة على ملعب الأمير عبد الله الفيصل الرياضي بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

ويخوض الأهلي أول مواجهة بالسوبر المصري في الإمارات أمام سيراميكا كليوباترا يوم الإثنين القادم.

وتنقل مباريات كأس السوبر المصري للأبطال على شبكة قنوات أون تايم سبورت بجانب قنوات أبو ظبي الرياضيه الإماراتية.

ويترأس بعثة الأهلي إلى الإمارات خالد مرتجي أمين صندوق النادي بجانب الجهاز الفني واللاعبين الذين شاركوا في مونديال الأندية ومن رافقوهم.

وضمت قائمة الأهلي لبطولة كأس العالم للأندية كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

خط الدفاع: على معلول وكريم الدبيس ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني وخالد عبدالفتاح وأكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وإمام عاشور ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد.

خط الهجوم: محمود كهربا وبيرسي تاو وأنتوني موديست.