عاجل.. تشكيل أرسنال الرسمي أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال على تشكيل الجانرز الرسمي لمواجهة نظيره فريق ليفربول مساء اليوم السبت الموافق الثالث والعشرين من شهر ديسمبر الجاري وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإسباني.

ويحتضن ملعب "آنفيلد"، المباراة عند تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة الساعة التاسعة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية الساعة العاشرة والنصف بتوقيت أبو ظبي والإمارات، الساعة السادسة والنصف بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

تشكيل أرسنال الرسمي أمام ليفربول

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: بن وايت، وليام ساليبا، جابرييل ماجاليس، زينشينكو.

خط الوسط: مارتن أوديجارد، ديكلان رايس، كاي هافيرتز.

خط الهجوم: جابرييل خيسوس، بوكايو ساكا، جابرييل مارتينيلي.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ضد ليفربول

وستنقل أحداث مباراة أرسنال ضد ليفربول من خلال مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية الناقل الوحيد والحصري لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا bein sports.