نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. فرمان الخطيب بعد المونديال وفسخ عقد موديست مع الأهلي وأفشة رفقة دي بروين.. قرار مفاجئ من فيتوريا وموسيالا يحسم مستقبله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم السبت 23-12-2023 في السطور التالية.

فرمان من محمود الخطيب بمكافآت برونزية العالم

محمود الخطيب

قرّرت إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب المشرف العام على ملف الكرة، صرف مكافآت خاصة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بعد تحقيق برونزية بطولة كأس العالم للأندية، الذي أقيم على الأراضي السعودية.

وكان الأهلي قد نجح في تحقيق الفوز بالبرونزية، بعد أن فاز على فلومنينسي البرازيلي بأربعة أهداف مقابل هدفين، في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بالمسابقة.

وأكد مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة للفجر الرياضي، أن محمود الخطيب أبلغ لاعبي المارد الأحمر، بصرف مكافأة خاصة بعد تحقيق البرونزية، بعيدا عن لائحة المكافآت الخاصة بالفريق.

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فسخ عقد موديست.. مفاجأة مدوية في اسم المهاجم المرشح لخلافته بالأهلي

فسخ عقد موديست

كشفت الإعلامية سهام صالح عن مفاجأة مدوية في اسم المهاجم المرشح لخلافة موديست بالأهلي في الانتقالات الشتوية القادمة.

وأكدت سهام صالح في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج " الكلاسيكو" على قناة " dmc ":"أحمد حسن كوكا واحد من المرشحين للإنضمام للأهلي في يناير لحل أزمة الهجوم بعد استقرار لجنة التخطيط على فسخ عقد موديست".

ونجح النادي الأهلي في التتويج بالميدالية البرونزية عقب الفوز على أوروا الياباني برباعية مقابل هدفين في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.

أفشة برفقة كيفين دي بروين عبر "إنستجرام"

نشر محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صورة تجمع بينه وبين كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي، ومنتخب بلجيكا من مراسم تسليم جوائز كأس العالم للأندية.

وقام محمد مجدي أفشة بنشر صور تجمعه برفقة لاعب فريق مانشستر سيتي كيفين دي بروين، وكتب عليها " مايسترو اللعبة".

أفشة رفقة دي بروين

روي فيتوريا يقرر السفر إلي كوت ديفوار يوم 9 يناير

روي فيتوريا

قرر روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر السفر إلي كوت ديفوار يوم 9 يناير للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية.

ويأتي هذا القرار لتعود اللاعبين على الأجواء في كوت ديفوار قبل المشاركة في كأس الأمم الإفريقية القادمة.

ينطلق معسكر منتخب مصر يوم 2 يناير استعدادًا للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024 منتصف شهر يناير.

يخوض منتخب مصر مباراة ودية يوم 7 يناير إمام تنزانيا قبل السفر إلي كوت ديفوار للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024.

موسيالا يحسم مستقبله مع بايرن ميونيخ

جمال موسيالا

أشاد جمال موسيالا، لاعب خط وسط بايرن ميونخ، بالشراكة التي تشكلت مع هاري كين بعد انتقال المهاجم من توتنهام هذا الصيف.

سجل قائد منتخب إنجلترا 25 هدفًا في 22 مباراة مع بايرن هذا الموسم، وبنى علاقات على أرض الملعب مع لاعبين مثل موسيالا وليروي ساني.

ولمحت التقارير السابقة إلى اهتمام مانشستر سيتي وريال مدريد بالتعاقد مع موسيالا، لكن اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا نفى كل التكهنات المتعلقة بالانتقال المحتمل للنادي.

ووفقًا لما نقلته صفحة " بايرن آند ألمانيا " على مواقع التواصل الاجتماعي، قال موسيالا عن هاري كين:" لدينا مهاجم استثنائي يمكنني الاندماج معه بشكل جيد للغاية، وتعمل إدارتنا على تمديد عقود اللاعبين الأساسيين وتعزيز الفريق بشكل أكبر".

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لاعب منتخب الجزائر: نسعى التتويج بكأس أمم إفريقيا

منتخب الجزائر

كشف الدولي الجزائري محمد أمين عمورة، لاعب نادي سانت جيلواز البلجيكي، بأنه يسعى للتتويج بلقب كأس أمم إفريقيا رفقة منتخب بلاده.

ويدخل منتخب الجزائر منافسات كأس إفريقيا في الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير 2024.

حيث صرح عمورة عبر موقع "سود أنفو البلجيكي، بأن الجميع يسعى للتويج بكأس أمم إفريقيا في وجود رياض محرز وإسلام سليماني، والجميع يحلم لذلك.