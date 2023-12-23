نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توتنهام يواصل صحوته في الدوري الإنجليزي بفوز صعب على إيفرتون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير، في تحقيق فوزًا صعبًا على نظيره فريق إيفرتون، بهدفين مقابل هدف وحيد، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

أحداث الشوط الأول

وشهدت الدقائق الأولى من أحداث الشوط الأول، بضغط وسيطرة كبيرة من جانب لاعبي فريق توتنهام هوتسبير، الذي كان يرغب في تسجيل هدف أول مبكر.

وفي الدقيقة 9 من عمر الشوط الأول، نجح اللاعب ريتشارلسون مهاجم فريق توتنهام هوتسبير، في تسجيل الهدف الأول لفريقه، في شباك حارس مرمى إيفرتون، بعد تسديدة قوية.



وأضاف هيونج سون مين، نجم فريق توتنهام هوتسبير، الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 18 من عمر الشوط الأول.

لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة إيفرتون ضد توتنهام هوتسبير، بتقدم الأخير بهدفين دون رد.

أحداث الشوط الثاني

ومع أحداث الشوط الثاني، حاول لاعبو فريق إيفرتون، من خلال الضغط على دفاع توتنهام، تسجيل الهدف الأول.

وفي الدقيقة 82 من عمر الشوط الثاني، تمكن اللاعب جوميز نجم فريق إيفرتون، من تسجيل الهدف الأول لفريقه.

وزادت الهجمات في الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الثاني، من خلال لاعبي فريق توتنهام هوتسبير، لتسجيل هدف ثالث وقتل المباراة.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد فريق توتنهام هوتسبير، إلى المركز الرابع بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 36 نقطة، بينما توقف رصيد فريق إيفرتون، عند المركز السادس عشر بجدول الترتيب برصيد 16 نقطة.