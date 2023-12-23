ملخص وأهداف مباراة توتنهام هوتسبير ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز

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أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير، في تحقيق فوزًا صعبًا على نظيره فريق إيفرتون، بهدفين مقابل هدف وحيد، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

ملخص وأهداف مباراة توتنهام هوتسبير ضد إيفرتون

وفي الدقيقة 9 من عمر الشوط الأول، نجح اللاعب ريتشارلسون مهاجم فريق توتنهام هوتسبير، في تسجيل الهدف الأول لفريقه، في شباك حارس مرمى إيفرتون، بعد تسديدة قوية.

وأضاف هيونج سون مين، نجم فريق توتنهام هوتسبير، الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 18 من عمر الشوط الأول.

وفي الدقيقة 82 من عمر الشوط الثاني، تمكن اللاعب جوميز نجم فريق إيفرتون، من تسجيل الهدف الأول لفريقه.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد فريق توتنهام هوتسبير، إلى المركز الرابع بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 36 نقطة، بينما توقف رصيد فريق إيفرتون، عند المركز السادس عشر بجدول الترتيب برصيد 16 نقطة.