نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوز دياموند والإعلاميين وأورانج في مجموعة الجيزة بدورى القسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فوز دياموند والإعلاميين وأورانج في مجموعة الجيزة بدورى القسم الثالث

شهدت مواجهات الجولة الثاني عشر للمجموعة الخامسة مجموعة الجيزة بدورى القسم الثالث فوز فريق دياموند بقيادة عمرو الدالى على فريق الصيد بقيادة طارق حسن بهدفين نظيفين سجلهما هشام صابر وأحمد جعفر.

- حقق فريق الإعلاميين بقيادة ياسر رأشد فوزًا كبيرًا على فريق كاسكادا بقيادة سيد رياض بخماسية مقابل هدف.

- فوز فريق أورانج بقيادة حاتم عبد الخالق على فريق حلوان العام بقيادة محمد صفوت كشري بهدف دون رد سجله محمد عبد النبي لوحه.



- فوز فريق بشتيل بقيادة جمال حواش على فريق اطفيح بقيادة عبد الفضيل الوكيل بهدف دون رد.



- تعادل فريق المعادي بقيادة أحمد الجداوى مع فريق منشية ناصر بقيادة مصطفى فتحي المصرى بهدف لمثله تقدم المعادي بهدف وتعادل مصطفى نصر للمنشية



- فوز فريق حدائق الاهرام بقيادة محمود نصر برباعية دون رد على فريق ابو النمرس سجلها حازم حافظ ومصطفى عرفه وفوزى وعصفوره.

- فوز فريق صول بقيادة أحمد الضظوى على فريق أسمنت حلوان بقيادة شريف حامد بثلاثية مقابل هدف.



ترتيب المجموعة الخامسة



1-دياموند 28 نقطة

2 -اورانج 27 نقطة

3-الأعلاميين27نقطة

4-بشتيل 26 نقطة

5-الصيد 22 نقطة

6- المعادي 16 نقطة

7- حلوان العام 15 نقطة

8-منشية ناصر 14 نقطة

9- حدائق الاهرام 13 نقطة

10-كاسكادا 12 نقطة

11- أبو النمرس 11 نقطة

12- أطفيح 11 نقطة

13 -صول 11 نقطة

14-اسمنت حلوان دون نقاط