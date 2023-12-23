نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الاتحاد الرسمي لمواجهة الرائد في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن جالاردو مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الرائد بعد قليل بستاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية ضمن منافسات الجولة 18 من دوري روشن السعودي.

تشكيل الاتحاد أمام الرائد

حراسة المرمى: المعيوف

خط الدفاع: بامسعود، العليان، فرحان.

خط الوسط: فابينيو، كانتي، الغامدي، كورونادو.

خط الهجوم: بنزيما، رومارينيو، مروان.

موعد مباراة اتحاد جدة والرائد

وتنطلق صافرة بداية مباراة اتحاد جدة والرائد مساء السبت في تمام الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة والساعة 9:00 بتوقيت السعودية والدوحة.

ترتيب اتحاد جدة والرائد

ويحتل العميد المركز السادس بجدول ترتيب دوري روشن برصيد 28 نقطة بعد تحقيق 8 فوز و4 تعادلات وخسر 4 بينما يأتي نظيره الرائد في المركز السابع عشر برصيد 13 نقطة حيث فاز خلال 3 مباريات وتعادل بأربعة وهزم بعشرة.

القنوات الناقلة لمباريات الاتحاد والرائد

تردد قناة ssc sports 1

القمر: بدر

التردد: 12380

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4.