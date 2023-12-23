نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري يحتفل بعيد ميلاد نجمه النيجيري ايزي ايميكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري وجهازه الفني على هامش مران المصري الذي أقيم مساء اليوم السبت على ملعب النادي الاجتماعي، بالاحتفال بعيد ميلاد نجمه النيجيري ايزي ايميكا في جو يسوده الألفة والمرح.

كانت الحسابات الرسمية للنادي المصري قد احتفلت بعيد ميلاد ايزي ايميكا والذي يعد أحد الركائز الأساسية في القلعة الخضراء منذ انضمامه للفريق مطلع موسم 2019/2018.

استأنف الفريق البورسعيدي تدريباته الجماعية بمعسكره المغلق ببورسعيد استعدادا لمواجهة نظيره الإسماعيلي في ديربي القناة بالجولة الحادية عشر من منافسات دوري نايل.

موعد مباراة المصري والإسماعيلي بالدوري

يواجه المصري البورسعيدي نظيره الاسماعيلي في مباراة تجمع بين ديربي القناة يوم الخميس الموافق 1 يناير المقبل بالجولة الحادية عشر المقرر إقامتها على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب.

القنوات الناقلة لمباراة المصري والإسماعيلي بالدوري

ومن المقرر أن تنقل مباراة المصري والإسماعيلي علي قناة أون تايم حيث تعتبر مجموعة قنوات أون تايم هي الناقل الرسمي والحصري لمباريات الدوري الممتاز.

تردد قناة أون تايم سبورت 1 نايل سات

القمر الصناعى: نايل سبورت

التردد: 10853

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة أون تايم سبورت 2 نايل سات

القمر الصناعي:نايل سات

التردد: 11861

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة أون تايم سبورت بجودة HD

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12303.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

ترتيب المصري والإسماعيلي بالدوري

يحتل النادي المصري المركز الثالث في جدول مسابقة الدوري برصيد 15 نقطة، وخاض المصري 8 مباريات، فاز في 5 مواجهات وخسر 3 لقاءات أخرى، وأحرز لاعبو المصري 10أهداف واستقبلت شباكهم 13.

يحتل الإسماعيلي المركز الخامس عشر فى جدول مسابقة الدوري برصيد 7 نقاط، بعدما خاض 8 مباريات، فاز في 2 مباراتين وتعادل في مباراة وخسر 5مباريات، وسجل لاعبو الإسماعيلي 9 هدفًا واستقبلت شباكهم 12 أهداف أخرى.