نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري "2008" يفوز على ضيفه الإنتاج الحربي بثلاثية نظيفة ببطولة الجمهورية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز فريق المصري تحت 15 عام ” الفئة العمرية "2008" بقيادة مدربه عمرو الشموتي، على ضيفه فريق الانتاج الحربي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت بملعب السيد متولي ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من بطولة الجمهورية للفئة العمرية ذاتها والتي أدارها طاقم تحكيم من منطقة الاسماعيلية مكون من عبد الله ايهاب، يوسف أمان، أحمد فؤاد.

المصري "2008" يفوز على ضيفه الإنتاج الحربي

بتلك النتيجة يرتفع رصيد المصري إلى النقطة السادسة والعشرين محتلا المركز السابع.

انتهى الشوط الأول للمباراة بتقدم المصري بهدفين للاشئ، حيث استهل ميدو أشرف عبد اللاه أهداف المباراة في الدقيقة الأولى، قبل أن يضيف زميله نبيل العزب أحد نجوم المباراة الهدف الثاني في الدقيقة العشرين.

وفي الشوط الثاني يضغط فريق الانتاج بغية تحسين النتيجة الا أن تألق حارس المصري فادي وائل ومن أمامه خط الدفاع ولاعب الوسط المتألق أحمد راضي حال دون احراز الضيوف لهدف حفظ ماء الوجه، ونجح محمد أسامة في خطف هدف المصري الثالث في الدقيقة الحادية والعشرين ليجري بعدها الكابتن عمرو الشموتي تغييراته لإكساب لاعبيه حساسية المباريات ويطلق حكم المباراة صافرته معلنا فوز أبناء بورسعيد بثلاثية نظيفة.

مثل المصري في المباراة: فادي وائل لحراسة المرمى، سيف رفعت، عمرو طارق ، كريم الحناوي ، يوسف حسام لخط الظهر، أحمد راضي ، عمر أبو الليل، نبيل العزب لخط الوسط، سيف الجبالي ، ميدو أشرف عبد اللاه، محمد أسامة لخط الهجوم.

فيما شارك على مدار الشوطين كبدلاء كل من يوسف ابو الليل، محمد الجرايحي، أُبي رضا، أحمد حازم، محمد الراوي.

الجدير بالذكر أن الجهاز الفني لفريق المصري يتكون من: ك. عمرو الشموتي مدربًا عامًا ، ك. هاني قطب مدربًا مساعدا، ك. أيمن علي مدربًا لحراس المرمى، ك. محمد عجيزة محللا للأداء، ، ك. وليد طه أخصائيًا للعلاج الطبيعي، ك. السيد الشيخو إداريًا، ك. عادل فؤاد مسئولا ماليا ، ك. محمد التابعي مسئولًا للمهمات فيما يتكون جهاز الإشراف من: ك. عباس نور الدين مديرًا لقطاع الناشئين ، ك. محمد المنصوري مديرا إداريا للقطاع، ك. السيد الناغي مشرفا على تدريب حراس المرمى، ك. ابراهيم الصفتي مديرا لشئون اللاعبين.