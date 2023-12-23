نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مودرن فيوتشر يخوض مرانه الأول بالإمارات استعدادًا لكأس السوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

خاض فريق مودرن فيوتشر تدريبه الأول في أبو ظبي تحت قيادة البرتغالي ريكاردو فورموسينيو المدير الفني للفريق، استعدادًا لمواجهة بيراميدز بكأس السوبر.

ويواجه مودرن فيوتشر نظيره فريق بيراميدز بعد غد الاثنين في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت مصر والخامسة بتوقيت الإمارات، على ملعب استاد محمد بن زايد بأبو ظبي، بنصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

جاء تدريب مودرن فيوتشر والذي اقيم على الملعب الفرعي لاستاد الكريكيت بأبو ظبي، حماسي وشهد روح عالية من جميع اللاعبين.

القنوات الناقلة لمباراة مودرن فيوتشر وبيراميدز في كأس السوبر المصري للأبطال

تنقل مباراة مودرن فيوتشر وبيراميدز ضمن مباريات دور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر المصري للأبطال على قنوات أون تايم سبورت وأبو ظبي الرياضيه المالكة لحقوق مباريات البطولة.